Congo-Kinshasa: RDC / "Voter utile pour le bien du Congo"- C'est le mot d'ordre de la Nouvelle Société Civile congolaise aux jeunes électeurs

Plus que dix mois pour aller aux élections. La Nouvelle Société civile congolaise sensibilise déjà des jeunes à voter utile. Il s'agit, selon son coordonnateur et certains jeunes voter en faveur d'un projet de société de qualité qui met en évidence les valeurs républicaines. Voter utile implique d'opérer des choix judicieux reposants sur des personnes de qualité et non sur le bine matériel, les t-shirts ou autre chose. Car, l'avenir du pays en dépend, d'après les sensibilisés. C'est le droit et le devoir de voter. En effet, le magazine de promotion de ces droits et devoirs se penche aujourd'hui sur cette thématique électorale en cette période de la sensibilisation et d'éducation civique à l'approche des élections avec comme corollaire l'enrôlement et l'identification des électeurs. Pourquoi voter constitue un droit ? Comment voter ? Pour qui voter ? Droit et Citoyenneté est une production de Jeef NGOY MULONDA.

Bonne écoute.