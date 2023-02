Congo-Kinshasa: Kwilu - Plusieurs maisons menacées par des érosions à Masimanimba

Plusieurs maisons d'habitations ainsi que des commerces, situées le long de la chaussée qui relie la route nationale numéro 1(RN1) au chef-lieu du territoire de Masimanimba (Kwilu) sont sous menace des érosions, alerte la société civile de la région.

En plus, les pluies qui s'abattent ces derniers temps sur cette partie de la province du Kwilu aggravent la situation, rendant également impraticable, la route de Masimanimba a fait savoir, un membre de la société civile, Boniface Mimbu.

Il ajoute que la RN 1 est aussi sur le point de se couper en deux à ce niveau à cause des érosions.

" La pluie qui s'est abattue, et la route qui relie la RN1 au siège du chef-lieu du territoire de Masimanimba est vraiment en état de délabrement. Alors je lance un cri d'alarme aux filles et fils du territoire de Masimanimba de venir en aide pour cette route-là. Sinon nous allons perdre des maisons et des boutiques qui sont le long de cette route-là ", craint Boniface Mimbu.

Il plaide pour une lutte anti érosive en construisant des caniveaux afin de canaliser les eaux de pluie.

" Les conséquences seront ainsi que les gens n'iront plus vers le chef-lieu du territoire de Masimanimba, faute de route. Pour le moment, il n'y a vraiment pas accès pour que les gens puissent passer et aller vers le chef-lieu du territoire. Bien qu'avec les efforts de l'administrateur du territoire et les agents, la situation ne fait que s'aggraver après la pluie. Nous demandons que les hommes de bonne foi puissent mettre des anneaux pour diriger les eaux de pluie afin que le drame ne puisse plus arriver là-bas " a-t-il poursuivi.