Afrique: Football / CAN Qualifications - Centrafrique-Barea au Cameroun ?

La date du match aller entre Madagascar et la République Centrafricaine ainsi que le pays hôte du match retour entre les deux nations ne sont pas, pour le moment, confirmés.

En attente de confirmation. La phase qualificative à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 reprend. Le match aller entre Madagascar et la République centrafricaine pourrait se tenir le vendredi 24 mars, au stade Barea à Mahamasina. La Fédération malgache de football a proposé cette date, mais c'est à la Confédération africaine de football (CAF) de trancher. On attend donc la décision de l'instance africaine.

Quant au match retour entre ces deux pays, vu que la République centrafricaine ne dispose pas de stade homologué, et "suite à la proposition et l'invitation de la Fédération camerounaise de football, après l'entretien entre le président de la Fédération camerounaise, Samuel Eto'o, et son homologue de la Centrafrique, le match retour entre Madagascar et ce dernier pays pourrait se tenir au Cameroun. C'est au pays hôte de fixer la date du match", souffle un responsable de la Fédération malgache de football. Jouer le match retour dans un pays neutre sans son public, ne donnera pas l'avantage au pays qui devrait abriter.

Les troisième et quatrième journées de la phase qualificative à la Coupe d'Afrique des Nations approchent à grands pas et vont, par la suite, s'enchainer avec la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération de la CAF.

Terrain neutre

Les matchs pour les nations qui ne disposent pas de stades homologués se joueront ainsi, ailleurs, soit dans le pays de l'équipe adverse soit sur un stade d'un pays tiers. Publiée et confirmée la semaine passée, la République centrafricaine figure dans la liste des vingt-quatre nations qui ne disposent pas de stades homologués par la Confédération africaine de football.

Les stades non-homologués dans ces pays ne pourront pas, bien évidemment, accueillir des matchs officiels de la CAF. L'instance africaine a récemment délégué des émissaires pour inspecter les stades de certains pays afin de s'assurer des caractères règlementaires des enceintes de terrain de football. À l'issue de l'inspection, vingt-quatre nations n'ont pas de stades dans les normes et la capacité d'abriter des compétitions internationales.

Les vingt-quatre pays qui ne disposent pas de stades homologués sont:

Burkina Faso, Botswana, Burundi, Cap-Vert, Centrafrique, RD Congo, Eswatini, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Libéria, Mozambique, Namibie, Niger, Rwanda, Sao Tomé, Sierra Leone, Soudan du Sud, Soudan, Ouganda, Zimbabwe.