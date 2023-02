Afrique: Athlétisme - Deux filles et deux garçons iront à Lusaka

Deux athlètes de l'Ascut de la région Atsinanana, une de Taf d'Analamanga et un garçon du club Ajat d'Atsimo-Andrefana pour représenter Madagascar.

C'est le résultat d'une série de tests de sélection des athlètes de la catégorie U18 et U20 qui ont eu lieu samedi, au stade municipal d'Alarobia. L'objectif est de détecter les quatre athlètes capables de rivaliser avec les athlètes africains et africaines pour représenter Madagascar au deuxième championnat d'Afrique d'athlétisme U18 et U20 combiné. IL s'étalera du 29 avril au 3 mai, la capitale zambienne, Lusaka.

Six ligues régionales (Analamanga, Atsinanana, Itasy, Vakinankaratra, Atsimo-Andrefana et Boeny) ont été présentes à ce rendez-vous. " Nous avons choisi cinq disciplines pour les tests de sélection avec lesquelles nos athlètes pourront bien s'exprimer (les 100m, 400m, 400m haies, les 800m). Après analyse et totalisation des points de chaque athlète présent, il a été décidé que le mieux est d'envoyer les quatre athlètes spécialistes de la course reine de l'athlétisme, les 100 mètres ", confie Hery Rambeloson, directeur technique national de la Fédération malgache d'athlétisme (FMA).

Il précise cependant :" Aucun de ces quatre représentants de la Grande ile n'a réussi à atteindre le minima (U20 : 10.6/10.84 pour les hommes, 11.9/12.14 pour les filles), mais ils ont le potentiel nécessaire pour progresser. C'est pourquoi le comité directeur de la FMA a décidé de les choisir pour aller à Lusaka. Sans oublier que les résultats qu'ils ont obtenu ce jour (samedi), sont vraiment encourageants pour l'avenir de l'athlétisme malgache, surtout les course de vitesse ", conclut-il.

Représenter mon pays

Faute de communication, quelques athlètes en provenance de l'Itasy, ont raté le test au stade d'Alarobia. " Se fiant à la dernière information selon laquelle certaines disciplines seraient courues au stade Barea de Mahamasina, nous avons rejoint le stade de Mahamasina directement en arrivant de l"Itasy alors que rien n'y a été programmé. Nous nous sommes ensuite déplacés au stade d'Alarobia et, à notre arrivée, toutes les courses ont déjà pris fin ", confie un chef de délégation qui veut garder l'anonymat.

Norbert Orlando Rakotoarisoa de l'Ascut d'Atsinanana, souligne que " participer à une compétition internationale est le rêve de tout athlète. Je suis très content de représenter mon pays et je ferai tout mon possible pour avoir de bon résultat ".

La délégation malgache sera conduite par le président de la FMA, Dominique Raherison accompagné du DTN. Avant le sommet continental, la Confédération africaine d'athlétisme organisera du 25 au 27 avril, les réunions du Conseil et du Congrès électif auxquelles Madagascar sera représenté par le président de la FMA.