Togo: Le séjour de Dussey en quelques points

1. S.E. Prof. Robert DUSSEY, ministre des affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, a pris part, du 17 au 19 février 2023 à Munich en République Fédérale d'Allemagne, à la 59ème Conférence de Munich sur la Sécurité (MSC). Cette participation intervient suite à l'invitation adressée au chef de la diplomatie togolaise par Son Excellence Christoph HEUSGEN, Ambassadeur, Président de la Conférence de Munich sur la Sécurité.

2. Mis à part la question relative à la guerre en Europe et ses implications au plan mondial, l'édition 2023 de MSC fut, à nouveau, l'occasion pour les éminents participants de mener des débats de haut niveau et de proposer des approches de solutions aux questions de préoccupations majeures qui menacent la paix dans le monde à savoir : la défense, les changements climatiques, l'ordre mondial, la sécurité humaine et la technologie.

3. Au cours de cette conférence, le ministre Robert DUSSEY a animé un panel de haut niveau sur la situation au Sahel notamment le terrorisme et l'extrémisme violent qui menacent la paix, la stabilité des Etats africains et sapent leurs efforts de développement.

4. Le ministre Robert DUSSEY, après avoir relevé les causes profondes du terrorisme et de l'extrémisme violent dans le Sahel, a, invité les Etats à travailler davantage sur les inégalités socio-économiques, à réaliser des projets pouvant permettre de construire la confiance avec les communautés à la base et à renforcer les capacités des forces de défense pour assurer la paix et la sécurité des régions touchées par le phénomène.

5. Le Panel a évalué le chemin parcouru et les moyens mis en œuvre jusqu'ici pour lutter contre le terrorisme et l'extrémise violent et a redéfini de nouvelles pistes de solutions pouvant permettre de venir à bout de ce fléau dans le Sahel avec l'ensemble des acteurs, en tenant compte des choix stratégiques des gouvernements des pays concernés.

6. En marge des travaux de la Conférence, le ministre Robert DUSSEY a eu plusieurs entretiens avec ses homologues de la République fédérale d'Allemagne, de la Lettonie, de la Slovénie et des Pays Bas.

7. Avec S.E. Mme Annalena BAERBOCK d´Allemagne, les discussions ont porté sur les relations de coopération entre l'Allemagne et l'Afrique en général et entre l'Allemagne et le Togo en particulier. Les deux ministres se sont félicités du caractère exemplaire de leurs relations axées sur un partenariat dynamique gagnant-gagnant. Madame Annalena BAEBOCK a félicité le Togo pour les efforts qu´il déploie dans le cadre de son développement socio-économique, la lutte contre le terrorisme ainsi que dans la consolidation de la paix et la sécurité dans la région du Sahel. A cette occasion, S.E Prof. Robert DUSSEY a exprimé la gratitude du gouvernement togolais à l´Allemagne à la fois pour son accompagnement dans la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 et pour son engagement dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Il a invité l'Allemagne à soutenir davantage les initiatives socio-économiques mises en place dans plusieurs domaines pour assurer la résilience des populations touchées par le phénomène.

8. Le ministre Robert DUSSEY a également eu des échanges fructueux sur le renforcement des relations bilatérales et sur les initiatives de paix au Sahel avec ses homologues de la Lettonie, de la Slovénie et des Pays-Bas.

9. Le chef de la diplomatie togolaise a également eu un entretien avec S.E. Mme Mélanie HUML, ministre bavaroise des affaires internationales et européennes. Le renforcement des liens entre la Bavière et le Togo étaient au menu des échanges.