Malawi: L'ONU en quête de 45 millions de dollars pour aider les personnes affectées par le choléra

Les Nations Unies et les partenaires humanitaires au Malawi ont lancé, lundi, un appel éclair de 45,3 millions de dollars pour les cinq prochains mois afin de venir en aide à 4 millions de personnes, dont 56.000 réfugiés et demandeurs d'asile, qui ont été les plus durement touchés par le choléra.

L'appel éclair contre le choléra au Malawi - qui est lancé pour coïncider avec la campagne du gouvernement du Malawi contre le choléra - vise à répondre aux besoins les plus immédiats des personnes touchées par l'épidémie grâce à une réponse intégrée qui réunit la santé et l'eau, l'assainissement et l'hygiène (WASH). Il s'agit aussi de veiller à ce que les communautés soient engagées, préparées et soutenues pour répondre au choléra et le réduire.

Reconnaissant que l'épidémie a fait des ravages dans les communautés les plus durement touchées, l'appel éclair demande également un soutien aux services essentiels de santé, de nutrition, d'éducation et de protection dans les zones touchées et à haut risque.

Cet appel intervient alors que le nombre de cas de choléra et de décès au Malawi a augmenté de " manière exponentielle depuis le début du mois de janvier 2023 ", aggravant ce qui est déjà l'épidémie de choléra la plus meurtrière de l'histoire de ce pays d'Afrique australe.

" Malgré tous les efforts déployés depuis que le premier cas de choléra a été signalé au Malawi il y a près d'un an, la situation reste très préoccupante ", a déclaré la Coordinatrice résidente des Nations Unies au Malawi, Rebecca Adda-Dontoh.

Près de 45.000 cas de choléra dont 1.450 décès

Selon l'ONU, le nombre de cas augmente quotidiennement, et " davantage de personnes meurent ". L'épidémie actuelle de choléra, qui a débuté en mars 2022, a touché les 29 districts du Malawi et constitue la plus grande épidémie survenue dans le pays au cours des deux dernières décennies.

Le nombre de cas a augmenté de façon spectaculaire au début de la saison des pluies en novembre 2022. Selon un décompte effectué le 18 février 2023, près de 45.000 cas avaient été signalés, dont près de 1.450 décès. Les experts prévoient que, à moins que des mesures urgentes et intensifiées ne soient prises pour intensifier la réponse, entre 64.000 et 100.000 cas pourraient être signalés au cours des trois prochains mois.

" Cependant, la bonne nouvelle est que, si le choléra est hautement transmissible, il est aussi facilement traitable lorsque les cas sont détectés précocement et évitable lorsque les communautés ont accès à l'eau potable et à un bon assainissement ", a ajouté Mme Adda-Dontoh.

L'ONU et ses partenaires au Malawi appellent de toute urgence les donateurs à financer l'appel éclair et à leur permettre d'agir rapidement pour soutenir la réponse menée par le gouvernement afin de contenir l'épidémie et d'éviter de nouvelles pertes de vies humaines qui pourraient être évitées.