Madagascar: Nécrologie - Le monde scientifique en deuil

Le monde de l'enseignement supérieur a rendu un vibrant hommage au professeur Lala Rabarioelina . Décédé à l'âge de 93 ans le 14 février, sa dépouille mortelle a été transportée samedi dernier au Centre hospitalier universitaire (CHU) Ravoahangy Andrianavalona pour des éloges funèbres avant son transfert à l'église Tranovato Protestanta Ambohimalaza Firaisana.

Elle a été ensuite déposée aux côtés des siens à Antampon'Ambohimalaza. Le Professeur Emérite Lala Rabarioelina a effectué plus de 4 000 opérations chirurgicales. Il a également formé plus de 5 000 Docteurs en Médecine, puis des Spécialistes et de Professeurs Agrégés de Médecine. Il a été également Président du Jury ou membre de Jury de plus de 1 000 Thèses de Doctorat en Médecine. Il a décoré plus de 4 000 personnes en tant que Chancelier (2002-2015) , puis Grand Chancelier de l'Ordre National de Madagascar (2017-2019).

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESUPRES) a aussi annoncé hier le décès du Pr Fanantenandrainy Randimbivololona. Pharmacologue et pharmacocinétique, il est titulaire d'un doctorat en application pharmaceutique de l'Ecole de Pharmacie de l'Université Catholique de Louvain en Woluwé à Bruxelles , Belgique. Dans ce programme, il enseigne les techniques standardisation des remèdes traditionnels. En tant que maître de conférences et chercheur à l'Université d'Antananarivo, il a créé et dirigé le Laboratoire de Pharmacologie Générale, de Pharmacocinétique et de Cosmétologie. Il a été également responsable du programme de troisième cycle du Département de Physiologie Animale et Pharmacologie. De son vivant, le Pr Fanantenandrainy Randimbivololona a déjà occupé le poste de secrétaire général du MESUPRES.