Madagascar: Approvisionnement en PPN - Des mesures spécifiques pour faire face aux intempéries

Face à la menace du cyclone intense du cyclone Freddy, le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation anticipe pour assurer un bon approvisionnement en produits de première nécessité.

Depuis le week-end dernier des mesures ont été prises pour inonder les marchés de quartier des denrées alimentaires les plus consommées.

Disponibilité

Au total 45 fokontany de la capitale ont eu droit à une livraison de riz et de sucre. Plus précisément 35 tonnes de riz ont été livrées dans 114 épiceries, tandis que 19 fokontany ont bénéficié de 1,8 tonne de sucre livré à 36 épiceries. L'opération va se poursuivre dans d'autres fokontany. Le département en charge du commerce rassure en tout cas les consommateurs, en faisant état de la disponibilité d'un stock suffisant pour faire face à la période de soudure qui sera certainement aggravée par les intempéries. Samedi dernier, la SPM disposait encore d'un stock de 12 tonnes de vary tsinjo. Par ailleurs, le riz local continue d'inonder le marché et résout en partie les problèmes de pénurie, malgré un prix plus élevé que le riz importé. On rappelle en effet que le MICC a décidé de ne pas intervenir dans la fixation du riz local afin de protéger les intérêts des producteurs.

Anticipation

Une politique qui semble porter ses fruits puisque ces derniers jours, la libre concurrence a apparemment joué et a entraîné une légère baisse du prix du riz local. Quoiqu'il en soit le département en charge du commerce entend poursuivre avec beaucoup plus d'efficacité cette politique d'anticipation. " Les stocks sont suffisants pour les produits de première nécessité, notamment le riz, le sucre et l'huile alimentaire ", assure-t-on du coté du département d'Edgard Razafindravahy. Des mesures spécifiques seront par ailleurs prises pour parer aux éventuelles tentatives des spéculateurs de tirer profit des intempéries pour augmenter artificiellement les prix. En tout cas, la politique d'importation massive de PPN, notamment de riz semble se justifier avec cette capacité du système d'approvisionnement à faire face à la période de soudure et aux intempéries. En parallèle, le régime s'efforce d'améliorer la production rizicole et réduire, voire abandonner à terme les importations en riz. La dotation en engrais amélioré à base de sulfate d'ammonium lancée la semaine dernière dans l'Alaotra est un grand pas vers l'autosuffisance en riz, objet du Velirano N°9 du président de la République