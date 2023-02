Madagascar: Football / ProLeague - Elgeco Plus tenu en échec par Mama FC

La sixième journée de l'Orange Pro League disputée le week-end a tenu toutes ses promesses.

La formation d'Elgeco Plus a été accrochée par l'équipe du Mama FC. Rico a ouvert le score très tôt, à la 7e mn pour Mama. Et Mama FC a gardé cette avance jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, Elio a réussi à égaliser, à la 46e mn. Les joueurs du Mama FC après ce match nul contre Elgeco Plus dans leur jardin terminent deuxième du classement pour la conférence sud avec 9 points, si les Orange se classent à la 5e position avec 8 points. Disciples FC a pris le dessus sur Jet Kintana par 2 buts à 0. Coka et Tendry ont permis à DFC de reprendre les commandes de la conférence sud. Dans l'autre rencontre, le Centre de Formation de Football d'Andoharanofotsy (CFFA) et Zanakala FC ont quitté le terrain sur le score de parité de 2 -2.

Fabrice a marqué les deux buts pour Zanakala FC et Santatra et Bonnard ont inscrit les deux réalisations pour CFFA. Pour les Majungais du Fosa Juniors FC, les journées se suivent et se ressemblent. Les Drogba et compagnie se sont imposés par un but à 0 face à l'équipe de l'USCAFOOT au Stade d'Alarobia. Cette victoire conforte la place de Fosa Juniors en tête de la conférence Nord avec 18 points. Depuis le début de la compétition, la formation majungaise a réalisé un parcours sans faute en remportant les 6 matchs sur autant de journées. Cosfa a remporté son duel face à l'AS Fanalamanga. Les Militaires occupent la deuxième place dans la conférence nord avec 11 points.