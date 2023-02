Madagascar: Santé sexuelle et reproductive - Des drones pour transporter les médicaments

Pour faciliter l'accès aux services de planification familiale et santé reproductive, des drones seront déployés dans les régions les plus reculées du Sud et Sud-Est de Madagascar. Ils assureront la livraison de médicaments.

80.000

C'est le nombre des femmes et filles des zones difficilement accessibles et qui bénéficieront des services de santé sexuelle et reproductive grâce à la livraison de produits par drones. Ce projet financé par le Japon et mis en œuvre par l'UNFPA a été lancé hier à Bekily et cible 100 formations sanitaires issues des régions Anosy, Androy et Atsimo-Andrefana pour le Grand Sud et des régions Vatovavy et Fitovinany pour le Sud-Est. Ce projet ambitionne d'atteindre 10 districts de ces régions. Le Grand Sud du pays a été affecté par une sécheresse pendant plus de trois années successives si la région du Sud-Est du pays quant à elle, a été fortement touchée par les cyclones. Les intempéries engendrent la dégradation des infrastructures routières entraînant la rupture de stock de médicaments au niveau des formations sanitaires et la limitation de l'accès à des soins de qualité pour la population.

Soins

En parallèle, une donation supplémentaire d'une clinique mobile a également eu lieu hier , toujours sous financement Japonais d'un montant de 1,111,111 USD. Le déploiement des cliniques mobiles constitue un moyen efficace pour ne laisser personne de côté. Depuis 2020, des milliers de femmes , filles et personnes vulnérables dans les zones reculées de Madagascar ont reçu des services de planification familiale et des services liés à la grossesse et à l'accouchement par l'intermédiaire des cliniques mobiles fournies par le gouvernement Japonais et l'UNFPA en collaboration avec le ministère de la Santé publique.