Tunisie/Algérie: Ligue des champions / L'EST remporte une précieuse victoire devant le CR Belouizdad - El Houni est passé par... Alger...

L'attaquant " sang et or ", au four et au moulin tout au long de la partie, a réussi le hold-up parfait. L'Espérance ramène ainsi une précieuse victoire d'Alger qui lui permet d'accaparer le leadership du Groupe D.

Dominer n'est pas gagner : les Algérois de Belouizdad l'ont appris à leurs dépens samedi soir. Akram Bouras et ses camarades ont entrepris dès le départ un jeu totalement orienté vers l'offensive, mené un pressing sur le porteur du ballon, engagé une bataille farouche à l'entrejeu, se sont créé beaucoup d'occasions, mais n'ont pas réussi l'essentiel : mettre la balle dans les filets de Moez Ben Chérifia.

De leur côté, les hommes de Nabil Maâloul, un peu surpris au départ par l'intensité de l'agressivité dans le jeu de leur hôte qui, sans round d'observation, est entré de plain pied dans le match, ont mis un petit quart d'heure à tâter le terrain et, surtout, à tenter de trouver d'abord leur marques avant de commencer à réagir aux multiples tentatives des attaquants de Belouizdad pour calmer leurs ardeurs et éviter d'encaisser de but.

Et à vrai dire, l'attaque algéroise n'a pas laissé de répit à Moez Ben Chérifia et sa défense. Un attaquant en particulier a mené la vie dure à la défense "sang et or". Une vieille connaissance, du reste, en l'occurrence Anayo Iwuala, prêté par l'Espérance au CR Belouizdad, l'été dernier. Le Nigérian a été de toutes les actions offensives ou presque. Il était si rapide et si virulent qu'il a obligé Tougaï et Ben Hamida à commettre, plus d'une fois, la faute technique pour pouvoir le stopper tout net.

Un seul carton jaune !

On ne compte plus les fois où Anayo a été stoppé dans ses courses folles, que ce soit par Tougaï ou Ben Hamida. Si Tougaï s'est montré habile, évitant de se faire avertir bien qu'il ait intervenu plusieurs fois pour barrer la route à Anayo, Ben Hamida, lui, a reçu un seul carton jaune à la 75'. Il s'est rangé depuis jusqu'à ce que l'arbitre siffle la fin des débats. Il faut avouer, aussi, que le but de Hamdou El Houni, signé à la 80', un joli but du reste avec accélération sur le couloir gauche avant d'adresser un tir imparable qui a laissé le portier algérois sans voix, a allégé la pression sur la défense espérantiste et l'a aidée à tenir les 10 minutes restantes du temps réglementaire et les six autres minutes additionnelles.

Ben Chérifa, désormais indétrônable !

Si la transversale a sauvé l'Espérance d'un but d'égalisation juste après l'ouverture du score par Hamdou El Houni, il faut reconnaître aussi que Moez Ben Chérifia a été pour grand-chose dans la victoire ramenée d'Alger. Le portier " sang et or ", qui a retrouvé il n'y a pas si longtemps son rang de titulaire après de longs mois de disette, a démontré samedi soir qu'il est et qu'il restera le gardien numéro Un de l'Espérance. Ben Chérifia a été l'auteur de deux grands arrêts sans compter les deux tentatives de l'attaque de Belouizdad repoussés par Ben Hamida et Tougaï au début de la seconde période de jeu.

En sachant diriger sa défense, Moez Ben Chérifia, bien qu'il ait été constamment sollicité tout au long du match, a transmis un message fort aux supporters " sang et or " : il est indétrônable ! Il sait diriger parfaitement sa défense. En témoigne la très bonne prestation de Meriah, Tougaï et Ben Hamida.

Bref, l'Espérance de Tunis a ramené une précieuse victoire d'Alger qui lui permet de s'accaparer le leadership de son Groupe D. Une soirée algéroise qui a confirmé le grand retour de Hamdou El Houni au four et au moulin tout au long de la partie, mais aussi de Moez Ben Chérifia. L'Espérance a, surtout, rassuré enfin quant à sa capacité à aller loin dans cette Ligue des champions.