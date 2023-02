Tunisie/Mali: Coupe de la CAF / 2e journée - AS Real Bamako-USM (1-1) - Un bon point à prendre !

Menés au score, les Monastiriens, qui voyaient la défaite profiler à l'horizon, ont été sauvés vers la fin par Zied Aloui qui signa le but d'égalisation. Un but précieux qui permet à l'USM d'accaparer le leadership du Groupe D.

Stade du 26-Mars. AS Real Bamako et USM font match nul : 1-1. (0-0 à la mi-temps). Buts de Makan Samabaly (48') pour l'AS Real Bamako et Zied Aloui (77') pour l'USM. Arbitrage de l'Ivoirien Jean Philippe Vlei Patrick Tanguy.

USM : Ben Saïd, Tka, Ouattara, Saghraoui, Omrani, Gassmi, Oumarou, Boutiche (Amokrane 68'), Bouzayane (Harabi 68'), Chikhaoui et Traoré (Aloui 68').

Après avoir réussi son entrée en matière en phase de groupes de la Coupe de la CAF en remportant une nette victoire à domicile devant les Tanzaniens de Young Africans sur le score de 2-0, les Monastiriens étaient hier en déplacement dans la capitale malienne où ils ont affronté l'AS Real Bamako avec pour perspective de ramener un résultat positif. La mission des Monastiriens n'était, toutefois, pas de tout repos face à un adversaire qui se devait de réagir après sa défaite lors de la 1ère journée de cette phase de groupes devant le TP Mazembé.

Appelés à faire le jeu, les Maliens ont, dès les premières minutes, annoncé clairement leurs intentions en optant pour l'offensive. Et alors que les attaquants de l'AS Real Bamako multipliaient les tentatives, Béchir Ben Saïd et ses défenseurs faisaient comme ils le pouvaient pour éloigner le danger. Et le portier monastirien de réussir à préserver ses filets vierges durant la première mi-temps durant laquelle lui et ses camarades se sont contentés de défendre et de subir de plein fouet le rythme de jeu imposé par leur hôte.

Il fallait sortir de sa réserve...

A force de subir le jeu de leur adversaire, l'inévitable a fini par arriver et le score de changer trois minutes à peine après l'entame de la seconde période de jeu en faveur des locaux quand, suite à un coup franc direct à l'approche de la zone des 16 mètres, Makan Samabaly réussit à tromper la vigilance de Béchir Ben Saïd (48').

L'ouverture du score par les Maliens a obligé le coach usémiste, Darko Novic, à revoir sa copie, même s'il a mis 20 minutes pour se décider, enfin, à opérer des changements avec l'entrée simultanée de Zied Aloui, Saleh Harabi et Abdelhakim Amokrane. Dako Novic a fini aussi par comprendre que qui n'entreprend rien, n'a rien. Il a demandé donc à ses joueurs de sortir enfin de leur réserve. Et il a suffi que la machine monastirienne commence à carburer pour que le danger se fasse ressentir dans le camp des Maliens. Une première grosse occasion monastirienne ponctuée par un ratage monstre de Youssouf Oumarou qui, après avoir repris une balle mal dégagée par le portier adverse, n'a pas trouvé mieux que de tirer dans sa direction alors qu'il lui fermait l'angle de tir (73').

Une minute après, Béchir Ben Saïd a été l'auteur d'une jolie parade en dégageant en corner un tir puissant de Sidibé après lui avoir fermé l'angle de tir (74').

Et alors que les Maliens poursuivaient leurs tentatives, la délivrance allait venir des pieds de Zied Aloui, l'une des cartes jouées par Darko Novic. Servi en retrait dans le dos des défenseurs, Aloui récupéra la balle et sur sa lancée adressa un tir à la fois puissant et cadré qui laissa sans voix le portier de l'AS Real Bamako, Germain Berthé (77').

Un but d'égalisation qui atténua la pression sur les épaules des camarades de Ben Saïd, et les débats, durant les minutes restantes du match, sont devenus beaucoup plus équilibrés.

Au coup de sifflet final, les Monastiriens ont réussi à préserver le résultat nul et de ramener un point précieux de Bamako. Un point qui permet à l'USM d'accaparer le leadership du Groupe D, profitant du faux pas du TP Mazembé, qui a chuté en Tanzanie en concédant une lourde défaite devant les Young Africans sur le score de (1-3).