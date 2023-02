Madagascar: Mise en place du CESC - Présentation des orientations du projet de proposition de loi

Donner son avis sur les projets de loi d'ordonnance ou de décret, ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumises. Tel est le rôle principal du CESC (Conseil économique, social et culturel), à chaque fois que celui-ci est saisi par le Gouvernement.

Selon les explications, ce Conseil est compétent pour examiner les projets et les propositions de loi à caractère économique, social et culturel à l'exclusion des lois de finances. En effet, le CESC devrait avoir pour rôle de donner des avis techniques, à titre consultatif, sur les sujets d'ordre économique, social, culturel et environnemental pour le Gouvernement et le Parlement dans l'élaboration des lois et des politiques publiques.

" Le but est que tout le monde puisse participer et contribuer à élaborer des propositions concrètes qui peuvent avoir un impact sur la vie quotidienne des citoyens. Le conseil suit aussi l'exécution des décisions du Gouvernement et évalue les politiques publiques relatives à l'organisation économique, sociale et culturelle ", ont expliqué les organisateurs de l'atelier de présentation des orientations du projet de proposition de loi sur le CESC, qui s'est tenu à la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo (CCIA) Analakely, vendredi dernier.

Consultatif

A noter que le CESC a quatre missions principales. D'abord, il éclaire le Gouvernement et le Parlement dans l'élaboration des politiques publiques. Ensuite, il favorise le dialogue social et la recherche d'un consensus exigeant. Il contribue également à évaluer l'efficacité de la politique publique. Et enfin, le CESC prend le pouls au sein des régions, en lien constant avec les CESC Régionaux.

" À Madagascar, des échanges et des consultations ont été effectuées auprès des différents acteurs de la société notamment le secteur privé, les syndicats, le secteur public et les organisations de la société civile, pour la mise en place du CESC Madagascar. La création de cet organe consultatif mettra plus d'assise à la participation au développement soutenu de Madagascar. Le Conseil permet à chaque acteur de participer et de discuter des orientations pour la stabilité de développement économique social et culturel ", ont soutenu les promoteurs du CESC.