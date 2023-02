Madagascar: Barrière linguistique - " Un obstacle au développement ", selon Davida Olivaniaina Rakoto, recteur de l'ESUM

Maîtriser les langues devient incontournable aussi bien dans le domaine de l'enseignement supérieur que dans le monde du travail.

Force est de reconnaître qu'une infime partie des étudiants seulement maîtrisent parfaitement la langue française, il est pourtant nécessaire de savoir manier d'autres langues étrangères. En effet, " les barrières linguistiques constituent un grand obstacle au développement d'un pays. Pour y remédier, nous allons proposer des formations de langues tels que le français, l'anglais, l'allemand, le mandarin, l'espagnol et l'italien aux étudiants et aux professionnels ", a évoqué Le Pr Davida Olivaniaina Rakoto, le recteur de l'ESUM (Ecole Supérieure de Management) lors d'une conférence de presse organisée à son siège à Andavamamba vendredi dernier.

Promouvoir le tourisme

Et lui de rajouter que nombreux sont les avantages que peuvent se procurer les étudiants maîtrisant différentes langues étrangères. A titre d'illustration, " Leurs recherches bibliographiques, sont très limitées s'ils ne comprennent que la langue française car les documents scientifiques écrits en français sont très limités. En revanche, s'ils savent lire les documents scientifiques écrits en allemand, en anglais et en espagnol, cela leur permettra d'avoir une ouverture de connaissances sur différents sujets tout en comprenant mieux les points de vue des chercheurs scientifiques de différents pays sur un même thème ", a fait savoir le Pr Davida Olivaniaina Rakoto. En outre, " les études économiques récentes ont montré que le tourisme constitue un secteur porteur et pourvoyeur de devises qu'il faut promouvoir afin de contribuer au développement socio-économique de Madagascar. Pour ce faire, il faut maîtriser plusieurs langues en vue de développer, entre autres, le tourisme scientifique, le tourisme agricole et le tourisme de découverte. Il n'y a pas que les touristes de nationalité française qui choisissent la destination Madagascar ", a-t-il enchaîné.

Connaître les cultures d'un pays

Par ailleurs, " maîtriser d'autres langues comme l'allemand permettra de mieux connaître les cultures faisant accroître l'économie d'un pays. L'Allemagne a par exemple diverses particularités, pour ne citer que la ponctualité, le respect de la loi et la maîtrise de la technologie. Dans ce pays, il est formellement interdit de pratiquer un travail sans être formé et diplômé sur ce domaine ", d'après le Pr Davida Olivaniaina Rakoto. Pour commencer, " l'ESUM proposera une formation essentiellement pratique des langues française, anglaise, allemande et italienne à compter de ce 4 mars 2023. On est également ouvert aux entreprises. En 32 heures, les apprenants commencent à maîtriser les différentes façons de parler des langues étrangères tout en ayant la capacité de mener des débats sur des thèmes précis ", a exprimé Onihasina Rabemihoatra Razakanaivo, directeur général de l'ESUM.