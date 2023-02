Madagascar: Préparation des Jeux des Iles - Arrivée des athlètes en Chine

Les 51 membres de la délégation malgache ont tous débarqué en Chine pour la préparation des 11es Jeux des Iles de l'Océan Indien à domicile au mois d'août.

Les choses sérieuses vont pouvoir commencer pour les athlètes et les techniciens. Pendant quatre mois, ces athlètes vont se préparer sous la houlette des techniciens chinois comme ce fut le cas lors de la préparation des Jeux des Iles de 2019. Ce déplacement en terre chinoise est le fruit de l'étroite collaboration entre l'Ambassade du Chine à Madagascar et le ministère de la Jeunesse et des Sports. La rencontre entre l'ambassadeur de Chine à Madagascar, Guo Xiaomei, et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto, au mois d'août 2022 était les prémices de cette coopération. " En 2019, nous avons constaté que l'envoi des athlètes en Chine nous a permis d'avoir de meilleurs résultats, surtout des médailles d'or aux Jeux des Iles et aux Jeux Africains. Cette fois-ci encore, notre objectif est de terminer premier à domicile et c'est la raison pour laquelle cette préparation est très importante ", a déclaré Rosa Rakotozafy, Directeur Général des Sports.

120 jours. " Le voyage s'est bien passé. Tout le monde est en forme et la délégation a bien été accueillie ici en Chine ", nous a expliqué Finaritra Privat de la direction d'appui au sport de haut-niveau au sein du MJS. Quatre disciplines sportives sont représentées en Chine pour ce stage de 120 jours, à savoir l'athlétisme, l'haltérophilie, le tennis de table et le badminton. " Ce stage est très bénéfique pour les athlètes. J'ai déjà bénéficié de cette préparation en Chine en 2019. Elle nous permet d'améliorer nos performances car nous nous entraînons dans de bonnes conditions et nous sommes pris en main par des experts de notre discipline ", a fait savoir Lorin Damien Razanandrafomba, athlète spécialiste du tour de piste. Il a été double médaillé d'or aux Jeux des Îles à l'Ile Maurice. La délégation est partie en deux vagues : 32 personnes pour le premier voyage et 19 pour le second. 16 personnes pour l'athlétisme, 15 pour l'haltérophilie, 9 respectivement pour le badminton et le tennis de table et deux responsables accompagnateurs.