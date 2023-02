Madagascar: Cyclone tropicale Freddy - Atterrissage demain soir entre Vatomandry et Manakara

L'avis d'alerte jaune, avis de menace, est lancé pour les régions Atsinanana, Vatovavy et Fitovinany.

Le météore Freddy se rapproche des terres habitées et un passage à Madagascar serait inévitable... sauf miracle. Qualifié de " monstre ", le système a gagné en puissance et a atteint le stade de cyclone tropicale très intense avec des vents de 220 km/h et des rafales de vent de 310 km/h à hauteur du mur de l'œil (la zone la plus intense d'un cyclone) d'après le bulletin spécial publié par la direction générale de la météorologie à 15 heures locales hier. Le mastodonte avance avec une vitesse de 23km/h suivant une trajectoire orientée vers l'Ouest.

Un atterrissage est prévu dans la nuit du mardi 21 février 2022 dans une zone comprise entre Vatomandry et Manakara. La direction générale de la météorologie annonce un impact dévastateur avec un vent estimé à 175km/h et des rafales aux alentours de 245 km/h. Outre les vents forts, " des pluies torrentielles (supérieures à 180 mm), une mer très grosse à énorme (supérieure à 10m) et un risque important d'inondations côtières sont particulièrement à craindre dans les environs du point d'impact ", ajoute la direction générale de la météo.

L'avis d'alerte jaune, avis de menace est décrété pour les régions Vatovinany, Fitovinany et Atsinanana. Tandis qu'un avis d'avertissement, alerte verte, est lancé pour Analanjirofo, Atsimo-Atsinanana, Alaotra mangoro, Analamanga, Itasy, Vakinankaratra, Amoron'i Mania, Matsiatra Ambony, Ihorombe, Menabe ainsi que les districts de Moramanga, Anosibe An'ala, Beroroha, Ankazoabo, Sakaraha, Morombe et Toliara I et II.

Agitées

La direction générale de la météo annonce également des influences de la venue du cyclone tropical très intense Freddy sur les conditions météorologiques de la Grande île. Du 20 au 23 février, des houles cycloniques causées par une mer très forte à énorme (supérieure à 10 m) seraient attendues entre Toamasina et Manakara. Une mer très forte (4 à 5 m) est quant à elle à observer entre Sambava et Cap Ste Marie. Ces conditions devraient perturber de façon conséquente les activités maritimes le long des côtes Est à partir de cette nuit.

Ça souffle

La puissance de Freddy se manifeste par le vent qu'il génère. Sur la côte Est toujours, un vent fort de 100 à 175 km/h avec des rafales devrait être observé entre Vatomandry et Manakara du 20 au 23 de ce mois. La zone concernée va de Cap d'Ambre à Cap Masoala ainsi que de Vangaindrano à Faux Cap. Tandis qu'ailleurs, le vent irait de 40 à 90 km/h. La direction générale de la météo interpelle sur des difficultés de navigation et des risques de naufrages dans ces zones. Si les informations concernant les conditions météorologiques sont connues et plus ou moins précises, celles concernant les attitudes à adopter et les sensibilisations adressées aux populations concernées devraient être renforcées. Un effet " surprise " face à un " monstre " comme Freddy serait irresponsable de la part de tout un chacun.