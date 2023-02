Algérie: Une soixantaine de participants au concours national des clubs scientifiques sur le meilleur projet de startup

OUM EL BOUAGHI — Un concours national des clubs scientifiques universitaires sur le meilleur projet de start-up s'est ouvert lundi à l'université Larbi Ben M'hidi de la wilaya d'Oum El Bouaghiavec la participation de 57 clubs représentant 39 universités de 33 wilayas du pays.

Le coup d'envoi de la manifestation, organisée par l'université d'Oum El Bouaghi et la direction des œuvres universitaires en collaboration avec la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT) auprès du ministère de tutelle à l'occasion de la Journée nationale du Chahid et le soixantenaire de l'indépendance, a été donné par Ahmed Mir, président de la commission nationale de coordination et de suivi de l'innovation et des incubateurs universitaires, représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Mir a indiqué que le concours "vient consacrer l'orientation du Gouvernement vers l'édification d'une économie diversifiée basée principalement sur les start-up qui créé la technologie et exporte, importe et échange la connaissance".

Il a ajouté que le ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a initié l'opération "Un diplôme-une startup et un diplôme-un brevet d'invention" pour faire émerger une génération d'étudiants initiateurs d'affaires et changer la mentalité de chercheur de poste d'emploi à créateur de richesse et de start-up.

De son coté, le professeur Sofiane Zaidi de l'université d'Oum El Bouaghi, membre du jury d'évaluation des projets scientifiques des clubs participant au concours, a indiqué que le rôle de ce jury, composé de 11 experts (académiciens, représentants du ministère de la Numérisation et des Statistiques, de l'Agence Nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique (ANVREDET) ainsi que d'autres institutions", était d'évaluer les projets en concurrence et le choix des 10 meilleurs projets puis la sélection des 3 lauréats sur la base de plusieurs critères comme l'idée du projet, ses aspects innovants et sa faisabilité.

Les étudiants des clubs prenant part à ce concours présenteront leurs projets en rapport avec les spécialités de l'informatique, les sciences technologiques, sciences humaines et biologie entre autres, au Salon national organisé à la salle omnisports de l'Institut des sciences et techniques d'activités physiques et sportives de l'université d'Oum El Bouaghi.

Le concours national des clubs scientifiques sur le meilleur projet de création de start-up se poursuivra jusqu'à mercredi prochain dans le cadre de ce Salon qui verra l'organisation d'ateliers de formation spécialisés sur la méthode d'élaborer un mémoire de fin d'études comme projet de startup.