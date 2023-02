Algérie: Le 10e Salon de l'emploi "Emploitic Connect" en février à Alger

ALGER — La 10ème édition du salon de l'emploi "Emploitic Connect" se tiendra les 25 et 26 février au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger, où il est attendu la participation d'une centaine d'organismes employeurs, ont indiqué les organisateurs de cette manifestation dans un communiqué.

L'objectif de cette édition est de réunir plus d'une centaine d'organismes employeurs, d'afficher plus de 2.000 opportunités d'emploi et de recevoir la visite de 20.000 candidats, jeunes diplômés ou expérimentés, selon l'agence d'emploi Emploitic, organisatrice de l'évènement.

Organisé sous le patronage du ministère de l'Economie de la Connaissance, des Startups et des Micro-entreprises et du ministère de la Postes et des Télécommunications, "ce salon a pour principale vocation la promotion de l'emploi, des talents et des entreprises algériennes", souligne la même source.

Des entreprises de tous les secteurs participent à l'événement, y compris les startups et les entreprises innovantes, prévoient les organisateurs.

Durant les deux jours du salon au cours desquels le secteur de la technologie et des métiers du digital seront à l'honneur, plusieurs conférences et ateliers seront organisés pour accompagner les demandeurs d'emploi et faire la promotion des différents acteurs et organismes du marché de l'emploi.

Un espace dédié sera consacré aux entreprises innovantes et aux startups. Un accès adapté aux personnes en situation de handicap sera également mis en oeuvre au cours de cette manifestation, ajoute la même source.