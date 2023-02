Algérie: Agriculture - Une mission du CN pour s'enquérir des préoccupations des professionnels

KHENCHELA — Une mission d'information parlementaire mandatée par le président du Conseil de la nation Salah Goudjil s'est enquise dimanche des préoccupations des professionnels des filières céréales et lait de la wilaya de Khenchela et des entraves auxquelles ils font face.

Dans une déclaration à la presse, le président de mission Abdelmadjid Mokhtar et président de la commission de l'agriculture et du développement rural au Conseil de la nation, a indiqué que l'importance accordée par la mission à Khenchela tient à l'importance stratégique de cette wilaya et à ses potentialités agricoles et forestières qui ont été à l'origine de la tenue, en son sein, d'une réunion du gouvernement sur instruction du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

S'exprimant en marge d'une visite à la ferme laitière Othmani à Khenchela, à l'exploitation céréalière Benkhelifa et à la société Alloui de production d'œufs et de fourrage à R'mila, le sénateur Mokhtar a indiqué que la mission a rencontré des professionnels de la filière lait et a écouté leurs préoccupations parmi lesquels la non perception de leurs aides depuis huit mois. Ce dernier leur a promis de remettre un rapport au ministère de tutelle et aux services du Premier ministre.

Le président de mission a ajouté que les préoccupations exprimées à R'mila par les céréaliculteurs concernent notamment les difficultés d'obtention des autorisations de fonçage de puits et de raccordement de leurs terres au réseau d'électricité.

La mission, a-t-il ajouté, "poursuivra ses rencontres avec les agriculteurs, investisseurs et opérateurs de la filière lait jusqu'à mercredi prochain pour recueillir des informations et débattre des propositions de solutions à apporter pour développer le secteur agricole".

Auparavant, la mission a tenu une réunion au siège de la wilaya avec le wali Youcef Mahiout, en présence des directeurs des services agricoles et des ressources en eau, du conservateur des forêts et du président de la filière avicole consacrée à l'examen des potentialités locales et des efforts de soutien pour développer l'agriculture.