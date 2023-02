Algérie: Championnat d'Afrique de Badminton - L'Algérie termine avec sept médailles dont 1 en or

JOHANNESBURG — La sélection algérienne de badminton a remporté sept médailles (1 or, 2 argent et 4 en bronze), à l'issue de la dernière journée du Championnat d'Afrique des nations (individuel et par équipes), dimanche à Johannesburg en Afrique du Sud.

La seule médaille d'or algérienne des épreuves individuelles a été décrochée par la paire, composée des frères Koceila Mammeri et Tanina Mammeri, qui avaient dominé en finale (double mixte) les deux représentants égyptiens, Adhem Hatem et Doha Hani.

Les deux médailles d'argent algériennes sont l'œuvre de Yasmina Chebah-Linda Mazri (double dames) qui avait été battue en finale par les Sud-africaines Amy Ackerman-Deidre Laurens (2-0), et des messieurs, Hamek Adel et Mohamed Abderrahim Belarbi, vaincus lors de la finale du double, par les Sud-africains Jarred Elliot et Roberts Sammers (2-0).

Quant aux quatre médailles de bronze, elles ont été décrochées par Koceila Maameri et Youcef-Sabri Medel (double messieurs), Celia Mounib et Maameri Tanina (double dames), Yasmina Chebah (simple dames) et par la sélection algérienne aux épreuves par équipes.

Le Championnat d'Afrique des nations (messieurs et dames) a regroupé 111 badistes représentant 13 pays. L'Algérie a participé avec 11 badistes dont cinq filles. Il s'agit de Sifeddine Larbaoui, Youcef Sabri Medel, Mohamed Abderrahime Belarbi, Adel Hamek, Tania Violette Mammeri, Mounib Celia, Yasmina Chihab, Koceila Mammeri, Linda Mazri, Malak Ouchefoun et Mohamed Abdelaziz Ouchefoun.

Les pays ayant pris part à ce rendez-vous continental sont : l'Afrique du Sud (pays hôte), l'Algérie, l'Egypte, l'Ouganda, la Zambie, le Nigeria, Maurice, le Lesotho, le Zimbabwe, le Cameroun, le Botswana, la Réunion et le Mozambique.