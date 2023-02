Algérie: Mobiliser les ressources pour généraliser l'intelligence économique dans les entreprises

ALGER — Les participants à la 2e Conférence internationale sur l'intelligence économique ont mis en avant, dimanche à Alger, à la clôture des travaux, la nécessité de sensibiliser les entreprises publiques et privées à l'importance de l'intelligence économique, plaidant pour une plus grande mobilisation des ressources humaines et technologiques, en vue de généraliser cet outil, au vu de son impact positif sur la prise de décision et l'amélioration de la compétitivité.

Les recommandations qui ont sanctionné cette rencontre scientifique, organisée par le ministère de l'Industrie, insistent sur la nécessité pour "les différents organismes étatiques de contribuer davantage à l'intégration de l'intelligence économique, à travers un soutien, un accompagnement qualitatif et permanent et une flexibilité organisationnelle répondant aux défis auxquels sont confrontées les entreprises".

L'intelligence économique est, selon les experts, un outil de traitement, d'analyse et d'exploitation de l'information au sein des entreprises, des administrations, ou des organismes en vue de permettre aux managers de prendre la décision appropriée en temps voulu. Les applications de l'intelligence économique permettent, également, à l'entreprise d'assurer la veille stratégique dans les domaines du marketing, de la communication, des technologies, ou encore juridique, afin de renforcer sa compétitivité.

Dans cet esprit, les participants ont souligné "la nécessité de renforcer la coordination et la concertation entre les différents organismes publics autour d'un projet de plan stratégique sur l'intelligence économique en Algérie", appelant à associer les experts en intelligence économique à travers les cercles de réflexion "Think Tanks".

Au terme des travaux de cette conférence qui a duré deux jours, les participants ont également proposé la création d'un groupe de travail composé de spécialistes en la matière, qui se chargera de découvrir et d'exploiter les compétences existantes qui doivent jouer un rôle important au sein des entreprises industrielles notamment dans le domaine de la prospective.

Concernant le rôle de la communauté nationale à l'étranger, ils ont appelé à "la création d'un conseil qui assure la coordination entre la communauté scientifique algérienne à l'étranger et celle en Algérie", et au "lancement d'une plateforme numérique dans le secteur de l'industrie regroupant les professions des communautés scientifiques à l'étranger".

Les conférenciers ont mis l'accent, à ce propos, sur l'importance du développement de partenariats entre les deux secteurs public et privé, du partenariat international, ainsi que de l'association des Petites et moyennes entreprises (PME) et des startups à la démarche de développement de l'intelligence économique et de ses applications.

Il a été également préconisé d'encourager "les secteurs économiques d'avenir, conformément à la stratégie industrielle de l'Algérie, notamment dans les industries automobile, agroalimentaire et pharmaceutique".

Dans son intervention à l'occasion, le secrétaire général (SG) du ministère de l'Industrie, Salah-Eddine Belbrik a affirmé que la conférence avait permis de souligner l'importance de l'intelligence économique et de la veille stratégique, comme principale fonction dans chaque entreprise économique, lui permettant d'anticiper les fluctuations des marchés locaux et mondiaux.

Pour le SG, ces deux outils permettent à l'entreprise d'anticiper sur les autres entreprises, en vue de prendre les bonnes décisions et renforcer sa compétitivité, et ce à l'effet de consolider sa position et ses parts de marchés, en exploitant l'information et en mettant en œuvre les décisions pratiques adéquates".

M. Belbrik s'est également félicité de l'intérêt des entreprises nationales pour le développement du réseau de veille stratégique en leur sein", qui constitue l'un des objectifs tracés par le ministère de l'Industrie, dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, concernant la diversification économique et l'accroissement de la compétitivité des différentes filières industrielles, afin de remporter le pari de l'augmentation de la contribution du secteur industriel au Produit intérieur brut (PIB)".

Organisée sous l'égide du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane et placée sous le thème "Nouveaux défis mondiaux et souveraineté économique: l'intelligence économique comme levier de la relance industrielle", la conférence a vu la participation de plus de 350 experts nationaux et étrangers, opérateurs économiques des secteurs public et privé, chercheurs et enseignants universitaires, venus échanger leurs expériences et leurs idées sur l'application de l'intelligence économique et de la veille stratégique pour relever les nouveaux défis géopolitiques et géoéconomiques.