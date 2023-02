Gabon: Les jeunes s'imprègnent du fonctionnement de la justice et du rôle du citoyen gabonais

Comment s'imprégner du fonctionnement de la justice et du rôle du citoyen gabonais en son sein ? C'est la question que tente de répondre l'ONG Benedicta Cantal, présidée par Yasmine Marat Abyla, en organisant un café débat sur le sujet.

Le Thème retenu à cet effet était "Citoyen et justice à l'endroit des associations, des acteurs politiques, judiciaires et autres". C'était ce samedi 18 février dernier dans la commune d'Akanda.

L'ONG Benedicta Cantal, managée par Yasmine Marat Abyla, consciente que "mon peuple périt faute de connaissances", a organisé un café débat pour édifier les jeunes sur le fonctionnement de la justice et du rôle du citoyen gabonais en son sein. La magistrate Linda Esther Mayembat, épouse Nguema Ellang, conférencière de ce rendez-vous du donner et du recevoir, a permis aux participants d'appréhender le contenu du thème à l'ordre du jour : "Citoyen et justice à l'endroit des associations, des acteurs politiques, judiciaires et autres".

En organisant cette rencontre de partage de connaissances, la Présidente de l'ONG Benedicta Cantal a expliqué les objectifs de ce café-débat. Pour Yasmine Marat Abyla, le présent atelier de réflexion vient à point nommé et vise une meilleure compréhension du rôle du citoyen dans le fonctionnement de la justice. "Au sortir de cet atelier de réflexion, les participants seront capables de comprendre quel est leur rôle dans l'amélioration de l'organisation de la justice gabonaise. De plus, ils seront capables de transmettre les connaissances acquises à d'autres hommes et femmes afin que chaque citoyen joue sa participation pour une justice plus efficace" soutient-elle.

Aussi, a t-elle expliquer que cette rencontre avec les jeunes permet de faciliter non seulement, la compréhension du système judiciaire gabonais et de son fonctionnement, mais de faire comprendre aux participants le rapport qui existe entre les citoyens et la justice et aussi, apporter des informations aux participants sur le rôle du citoyen dans le fonctionnement de la justice.

Les participants ont dit leur satisfaction d'avoir été édifiés sur l'organisation du système judiciaires gabonais et sur les différentes juridictions qui le composent.