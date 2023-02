Nigeria: Attention à l'utilisation des nouvelles technologies pour le vote du 25 février

Abuja — " Nos votes sont précieux ; nous devons les utiliser à bon escient, en encourageant tous les citoyens éligibles à aller en masse voter pour des dirigeants craignant Dieu, honnêtes, dynamiques et transparents pour un meilleur Nigeria ", indique le communiqué final publié à l'issue de la première Assemblée plénière de la Conférence épiscopale du Nigeria, intitulée " Participation des citoyens à la bonne gouvernance au Nigeria ".

Dès le titre de leur document, les évêques appellent les Nigérians à leur responsabilité de citoyens pour participer de manière responsable aux élections présidentielles et parlementaires du 25 février, notamment en ne vendant pas leur vote pour de l'argent ou d'autres avantages.

Les élections sont organisées et supervisées par la Commission électorale nationale indépendante (INEC), qui, cette année, utilisera les nouvelles technologies pour compiler les listes électorales, identifier les électeurs et collecter les votes. À cet égard, la Conférence des évêques déclare : "Nous demandons instamment à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et à ses fonctionnaires de veiller à ce que leur conduite tout au long du processus électoral soit transparente, honnête et irréprochable et de s'assurer que les technologies nouvellement adoptées pour l'accréditation, la transmission et la collecte des votes soient utilisées de manière transparente et véridique et ne soient pas manipulées pour donner de faux résultats."

Trois systèmes seront utilisés pour le vote du 25 février. Le dispositif d'inscription des électeurs de la CENI (IVED) associé au système bimodal d'accréditation des électeurs de la CENI est utilisé pour vérifier l'identité correcte des électeurs (par vérification biométrique), puis pour transmettre les résultats des bureaux de vote individuels au système de collecte centralisé. Enfin, l'IREP, le portail des résultats qui permet au public d'accéder aux résultats par bureau de vote. Les nouvelles technologies adoptées par la CENI ont permis d'identifier quelque 2,7 millions de doubles inscriptions grâce à l'utilisation de données biométriques et numériques, et de faciliter le processus d'inscription des électeurs admissibles.

Le président de la CENI, Mahmood Yakubu, a souligné, lors d'une réunion au Think Tank Chatham House de Londres, que les machines à lecture biométrique ont été conçues en interne au Nigeria, mais fabriquées à l'étranger. Mahmood Yakubu a ajouté avec une pointe d'ironie que ses ingénieurs avaient également suggéré d'utiliser la biométrie par l'odeur corporelle à l'avenir. "J'ai dit s'il vous plaît, pas encore - faisons-le lentement", a répondu le président de l'INEC.

La sécurité est au cœur de la campagne électorale dans un pays où les meurtres, les vols à main armée et les enlèvements sont à l'ordre du jour, et où il ne se passe pas une semaine sans que des groupes criminels, des djihadistes ou des séparatistes ne lancent des attaques de grande ampleur, qui se terminent souvent par des massacres. 94 millions d'électeurs sont appelés à choisir le nouveau chef d'État parmi une liste de candidats ; mais le véritable enjeu se situe entre les 3 principaux prétendants : Bola Tinubu, candidat du parti au pouvoir (All Progressives Congress APC), Atiku Abubakar, représentant le principal parti d'opposition (Peoples Democratic Party PDP) et Peter Obi, l'outsider considéré comme le candidat des jeunes (Labour Party LP).