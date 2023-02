Congo-Kinshasa: 18 février 2006 - 18 février 2023 - 17ème anniversaire de la Constitution de 2006

Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République Démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de 1996 à 2003.

En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la société civile, forces vives de la nation, réunis au Dialogue- inter congolais, ont convenu, dans l'Accord Global et Inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique, fondé sur une nouvelle Constitution démocratie sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants, au terme des élections libres, pluralistes démocratiques, transparentes et crédibles.

A l'effet de matérialiser la volonté politique ainsi exprimée par les participants au Dialogue inter-Congolais, le sénat issu de l'Accord Global et Inclusif précisé, conformément à l'article 104 de la constitution de la transition, un avant-projet de la nouvelle constitution à l'Assemblée nationale qui l'a adopté sous-forme de projet de Constitution soumis au référendum populaire. C'est ainsi que cette Constitution est approuvée. Voici Donc le petit exposé des motifs de la constitution du 18 février 2006 dans le but de célébrer et d'avoir la connaissance de la naissance de la constitution de la RD Congo.