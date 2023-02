Angola: L'électricité arrive à Quiminha et Tonha Xiri

Icolo e Bengo — Deux mille sept cent cinquante (2 750) habitants des communes de Quiminha et Cassoneca, dans la municipalité d'Icolo et Bengo, province de Luanda, bénéficient à partir de ce lundi, de l'électricité grâce à l'installation des groupes électrogènes de 500 et 250 KVA.

Ces groupes électrogènes vont également fournir du courant aux villages de Lalama et de Tonha Xiri.

"Nous avons demandé l'intervention de l'Entreprise nationale de distribution d'électricité (ENDE) et la réponse a été qu'il faudrait un peu plus de temps pour amener l'énergie à ces endroits. Nous avons donc dû nous organiser, trouver une solution urgente et voilà le résultat", a déclaré l'administrateur municipal, Nelson Funete, après avoir démarré le générateur.

Selon l'administrateur, la lumière redonne une image agréable à la municipalité et de la dignité aux habitants.

Les habitants sont très satisfaits de l'arrivée de l'électricité dans leurs villages, disant que cela contribuera à améliorer la situation de leur vie quotidienne et à la sécurité des communautés.