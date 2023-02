Angola: La ministre de l'Enseignement supérieur du pays est en Israël

Luanda — Une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation (MESCTI) est arrivée ce lundi en Israël pour une visite de travail.

Parmi les différentes activités à réaliser pendant son séjour sur ce territoire, la délégation angolaise conduite par la ministre Maria do Rosário Bragança visitera des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, dans le but d'échanger des expériences et d'explorer les possibilités de coopération entre les IES et la I&D des deux pays.

La délégation est composée du président du Conseil national des recteurs des universités publiques angolaises, Sebastião António, du recteur de l'Université Mandume Ya Ndemufayo, entre autres techniciens du ministère.

Les relations diplomatiques entre l'Angola et l'État d'Israël ont été établies en 1993. Deux ans plus tard, en 1995, l'État d'Israël a ouvert son ambassade en République d'Angola et, en 2000, le gouvernement angolais a fait de même, avec l'ouverture de sa représentation diplomatique à Tel-Aviv.

La coopération comprend principalement des activités dans les domaines de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, de l'aviation, de la construction civile, de la pêche, des diamants, de la sécurité et des télécommunications, ainsi que des activités à caractère humanitaire.