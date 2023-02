Soudan: Dr Yasser Mohamed présente ses lettres de créance ambassadeur extraordinaire en Indonésie

Khartoum — L'Ambassadeur Dr. Yasser Mohamed Ali a présenté lundi ses lettres de créance au Président de l'Indonésie, Joko Widodo, en tant qu'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Soudan en Indonésie.

Au cours de la cérémonie, l'ambassadeur a transmis les salutations du Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST) Général Abdel-Fattah Al-Bruhn, au gouvernement et au peuple Indonésiens et a exprimé le désir du Soudan de renforcer la coopération existante avec l'Indonésie dans tous les domaines, y compris les domaines culturels et économiques.

Pour sa part, le Président Indonésien a exprimé le souci de son gouvernement de renforcer les relations et la coopération bilatérales avec le Soudan dans les différents domaines et a demandé de transmettre ses salutations et son appréciation au Président du CST ainsi que ses vœux de prospérité pour le peuple Soudanais.

Il a souligné l'accueil de son pays à l'ambassadeur, en lui souhaitant le succès dans sa tâche.