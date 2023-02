Afrique de l'Est: Le Rwanda et le M23 - Un tandem récidiviste sanguinaire !

Le Conseil de Paix et Sécurité (C.P.S) de l’U.A, réuni, hier vendredi, a examiné la situation sécuritaire dans l’Est de la RDC et a pris une série de décisions, lesquelles ont été entérinées, ce samedi, par les Chefs d’État présents à Addis-Abeba.

Décidément le Rwanda et ses adeptes du M23 sont experts du maquillage de la vérité. Il ne se passe pas une semaine sans que Paul Kagame, président Rwandais et ravitailleur des rebelles du M23, laisse entendre que le non-respect des accords diplomatiques dont celui de Luanda était orchestré par Félix Tshisekedi.

Des allégations gratuites, sans aucun fondement si l'on s'en tient à ce qui se passe dans la partie Est de la RDC. Ce jeudi 16 février 2023, le récidiviste agresseur "le Rwanda" a fait infiltrer les éléments de son armée sur le territoire congolais en soutien au M23.

Les Forces Armées de la République démocratique du Congo (FARDC) affirment que 356 militaires de l'armée rwandaise ont été déployés sur le sol congolais ce jeudi 16 février 2023, afin de renforcer les rebelles du M23 que KIGALI soutient.

L'armée congolaise qui le dit dans un communiqué souligne que ces soldats rwandais ont traversé le parc national de Virunga pour rejoindre le front ouest dans la cité de Kitchanga en territoire de Masisi.

"Les Forces Armées de la République Démocratique du Congo informent la communauté tant nationale qu'internationale que ce jeudi 16 février 2023, le RDF/M23 a fait traverser de l'est à l'ouest, par la frontière de KASIZI, plus de 356 militaires rwandais : ces derniers sont passés par KIBUMBA ( MWARU ) et ont pris la direction du Parc National des VIRUNGA avec comme objectif renforcer l'axe Ouest ", indique ce document signé par le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike kaiko, porte-parole de l'armée au Nord-kivu.

L'on signale de nouveaux affrontements, dans la région. L'armée loyaliste n'arrête pas de repousser ces imprévisibles roublards du M23 et son parrain le Rwanda.

L'ultimatum de l'EAC ?

Ce renfort d'hommes du Rwanda au M23 survient à un peu moins de deux semaines de la date butoirde l'EAC exigeant le retrait définitif des éléments de cette force négative sur le sol congolais. Réunis le 9 février dernier à Nairobi, les chefs d'état-major des forces de défense de L'EAC se sont mis d'accord pour que le 28 Février 2023 soit le dernier jour marquant le retrait du M23 sur les territoires congolais.

Cependant, le spectre du doute continue de planer au regard du scénario vécu ce jour. Celui-ci présage que le M23, téméraire dans ses positions, s'opposera à ce délai pour poursuivre sa sale besogne, celle de s'accaparer de quelques territoires de la RDC pour parfaire le plan de Balkanisation.

Pendant ce temps, la réaction de l'EAC est attendue pour en savoir un peu plus sur le suivi annoncé. Le document indiquant la date butoir du retrait des éléments du M23 laissait entendre " qu'une surveillance de l'EAC et de vérification distincte devra être constituée et déployée par le secrétariat EAC d'ici le 28 février 2023 avec des membres des états partenaires. La force de l'EAC doit signaler toute violation du cessez-le-feu sur le terrain ", concluiez le communiqué. Qui ne dit mot consent dit-on ! Le silence de l'EAC sera coupable. Il sera sans doute vu comme un acte délibéré insinuant une complicité avec ces rebelles. vivement la " dekagamisation " de la sous-région des grands lacs pour une paix définitive !