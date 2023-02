Soudan: Ministère Syrien aux AE apprécie le soutien du gouvernement et du peuple du Soudan

Khartoum — Le Ministre Syrien des Affaires Etrangères a exprimé sa profonde appréciation et ses remerciements au gouvernement et au peuple Soudanais et au Ministre des Affaires Etrangères pour l'initiative fraternelle et humanitaire envers le peuple Syrien.

Le ministre par intérim des affaires étrangères, ambassadeur Ali Al-Sadeq Ali, a reçu un message écrit du Ministre des Affaires Etrangères et des Expatriés de la République Arabe Syrienne, Dr Faisal Megdad, en réponse au message de condoléances pour les victimes du tremblement de terre qui a frappé la Syrie le 6 Novembre 2023.

Dr. Megdad, via le message écrit, a expliqué que son pays est soumis depuis plus de onze ans à des mesures unilatérales injustes et à des sanctions qui ont grandement nui à la situation économique et de vie.

Il a indiqué dans le message que le tremblement de terre dévastateur a augmenté la souffrance du peuple Syrien, soulignant que les sanctions et les mesures coercitives sont inacceptables, surtout dans ces circonstances.

Il convient de mentionner que le ministre par intérim des affaires étrangères, ambassadeur Ali Al-Sadeq, a envoyé un message écrit à son homologue Syrien, dans lequel il a exprimé sa sympathie et sa pleine solidarité avec le gouvernement et le peuple Syriens et a souhaité la pitié pour les victimes du tremblement de terre et une récupération rapide pour les blessés.