Congo-Kinshasa: CFMA - Denise Nyakeru Tshisekedi évalue les travaux

Lancés depuis 2021, Denise Nyakeru Tshisekedi a effectué une visite d'inspection des travaux de réhabilitation et de construction du Centre Féminin Marie Antoinette Mobutu dans la commune de Limete la semaine dernière.

Après plusieurs mois des travaux, trois bâtiments scolaires (écoles primaires, maternelle et secondaire) ont été réhabilités, le bâtiment de l'ISETAM, Institut Supérieur d' Enseignement Technique Arts et Métiers remis à neuf , l'éclairage extérieur rétabli et la salle polyvalente complètement réhabilitée.

Dans le cadre de ces travaux, un réseau d'évacuation des eaux de pluie a également été construit sur le site pour mettre fin aux inondations.

Engagée dans le bien-être des populations, la réhabilitation et la construction du CFMA s'inscrivent dans le cadre des axes Éducation et Autonomisation des femmes mais aussi une manière pour la Première Dame de saluer la mémoire de son initiatrice, Marie Antoinette Mobutu, ancienne Première Dame. Un hommage qui lui a également rendu dans le cadre du projet Congo au Féminin. Notons que, ces travaux sont entrepris grâce au plaidoyer de la Première Dame et l'appui des partenaires techniques et financiers.