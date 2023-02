Congo-Kinshasa: Pas une famille sans un enfant dans les FARDC - Patrick Onoya lance la campagne d'éveil patriotique pour soutenir l'armée nationale

Patrick Onoya, président national de l'ASBP Action Fatshi, reste déterminé à convaincre des milliers de jeunes à rejoindre les Forces armées de la République démocratique du Congo, pour défendre l'intégrité du territoire national.

Il l'a prêché à travers la campagne d'éveil patriotique dénommée : "Pas une famille sans un enfant dans les FARDC", lancé samedi 18 février 2023 à Kinshasa. L'objectif de ladite campagne reste de convaincre plus de jeunes à rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo, en proie depuis des décennies avec des agressions de tout genre de la part de ses voisins.

Cinq provinces dont Kinshasa, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Kasaï Central et Haut Katanga ont été touchées par cette opération. Dans toutes ces entités, faut-il le dire, des actions de grande envergure ont été menées sur terrain ce même samedi. À Kinshasa, par exemple, dans le district de la Tshangu, commune de la N'Sele, dans l'autre versant Est de la ville, où le go officiel a été donné par le Président de l'Asbl lui-même, tout était organisé avec minutie. D'abord, un briefing avec la presse pour circonscrire l'évènement, ensuite, des caravanes motorisées en vue de sensibiliser la population de porte-à-porte.

Les rues de la N'Sele ont été prises d'assaut par les membres d'action Fatshi. Fanfare, champs de joie en guise de soutien aux FARDC. Pour la première journée seulement, près d'une centaine des jeunes ont répondu positivement en s'inscrivant pour rejoindre l'armée nationale. Une réussite pour l'Asbl qui confirme, par ailleurs, la deuxième vague de recrutement dans les deux prochaines semaines.

"Tout le monde est au courant de la guerre à l'Est qui ne fait que des morts. Le chef de l'Etat, en fin de l'année passée, a lancé un appel au cours d'une adresse pour que les jeunes s'enrôlent dans les FARDC et que d'autres se constituent en groupe de vigilance, ce qui a créé une première vague d'adhésion. Le chef d'État-major est revenu dernièrement pour lancer une deuxième vague de recrutement, c'est ainsi que Action Fatshi s'est associé à cela, pour lancer aujourd'hui, une campagne d'éveil patriotique dénommée : Pas une famille sans un enfant dans les FARDC", a indiqué le président de Action Fatshi, avant d'ajouter :

" Nous voulons un pays en paix, nous voulons que les tueries cessent à l'Est de la République démocratique du Congo et il n'y a pas longtemps les tueries ont commencé à arriver à l'Ouest au niveau de Bandundu. Il faut obligatoirement que nous soyons fort au niveau du front militaire ", a tranché Patrick Onoya, qui n'a pas exclu l'idée d'étendre son initiative sur toute l'étendue de la République.

Patrick Onoya précise que son ASBL et lui soutiennent indéfectiblement les actions diplomatiques que mènent la RDC, sous la bannière du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mettre fin à cette guerre d'agression, tout en notant, en outre que, le front diplomatique doit s'associer avec le front militaire. Ainsi, dit-il, pour y arriver, il faut recruter beaucoup d'hommes. "La première arme dans ce front, c'est le nombre d'hommes. Voilà pourquoi nous venons à travers cette campagne pour mobiliser les congolais à adhérer aux FARDC", a-t-il laissé entendre.

Il faut que ça cesse !

Il est temps que l'Ouest de la République démocratique du Congo s'associe à l'Est, afin de bouter l'ennemi hors du territoire national, et que chaque famille prenne soin de pouvoir avoir un enfant qui va au front à l'Est du pays, "parce que nos mamans sont violées, nos filles sont violées, nos frères et sœurs sont tués, nos minerais sont volés", regrette-t-il.

Colonisation économique ?

Le pape a parlé, dans son séjour à Kinshasa, de la colonisation économique, partant de ce qui se passe dans l'Est de notre pays. Et c'est ce que les voisins veulent nous faire. Et ça, nous n'accepterons pas. C'est pourquoi cette campagne est lancée, afin que tous les congolais, se rangeant derrière le commandant suprême, poussions butter hors le territoire national, l'ennemi de notre pays qui est le Rwanda, a conclu Onoya.