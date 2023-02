Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Mboso échange avec le sous-secrétaire générale Ilze Brands sur les droits de l'Homme

Christophe Mboso N'kodia Pwanga, speaker de la Chambre basse du Parlement, a reçu en audience, ce jeudi 16 février 2023 en son cabinet du Palais du peuple, Mme Ilze Brands Kehris, sous-secrétaire général aux droits de l'Homme, qui était accompagnée d'une forte délégation.

Les deux personnalités ont échangé autour des questions de droits de l'Homme. Au sortir de l'audience, ILZE Brands s'est exprimée en ces termes : " Je suis très heureuse d'être ici, c'est très important pour nous d'avoir cette collaboration surprenant avec l'Assemblée nationale, avec Monsieur le président, on a discuté aussi sur les relation de droit de l'homme qui ont été déjà passée ce dernier mois et des projets à venir prochainement pour encadrer vraiment la législation avec ses perspectives de droit de l'homme pas seulement avec les lois spécifiques mais monsieur le Président nous a présenté aussi l'idée que toute la législation en fait doit être vue avec cette perspective d'assurer le droit de l'homme dedans donc c'était un côté très positif.

On a discuté aussi de la situation en général, la solidarité internationale, on a besoin de renforcer pour voir vraiment ce qui s'est passe dans ce pays en ce moment, à inclure aussi la grave situation à l'Est du pays, comme vous le dites, c'est vrai qu'avec tout le souci de bâtir où de reconstruire un État fondé sur le droit de l'homme à long terme et à notre collaboration, soutien pour le faire, on espère bien continuer mais aussi il y a les violations et des abus très grave au Nord-Kivu, surtout, mais aussi le Sud-Kivu, l'Ituri... Là aussi, il faut qu'on se concentre sur cette situation et travailler ensemble pour prévenir cette violation en premier lieu. Le droit à la vie reste au centre de tous les soucis, travailler contre l'impunité ".

A en croire Ilze brands, le travail doit se poursuivre pour instaurer la justice transitionnelle en incluant le volet justice en tant que telle pour qu'il n'y ait plus d'impunité. Et par rapport à ce qui se passe dans l'Est de la RDC, le président Mboso a partagé avec son hôte les points de vue des institutions congolaises, notamment ce manque de réponses des institutions internationales, et surtout de la communauté de l'ONU.

Le mandat de Human Rights, ce sont les droits de l'Homme, a rassuré Mme Brands. Avant d'insister sur ce que son institution peut apporter à ces discussions importantes en incluant au niveau global afin d'être sûr que cette réponse soit adéquate et formulée sur base des données authentiques récoltées sur le terrain par son équipe d'arrachepied sur ce dossier.