Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 Février 2023

Burkina Faso : Attaques terroristes- Une cinquantaine de soldats tués

Au moins 51 militaires sont tombés lorsque des hommes armés leur ont tendu une embuscade entre Oursi et Déou dans le Sahel, vendredi 17 février 2023, rapporte l’armée dans un nouveau bilan établi, lundi après-midi. « A la fin de journée du lundi 20 février, ce sont 43 nouveaux corps qui ont été découverts, établissant le bilan provisoire à 51 militaires tombés », précise l’armée qui avait fait cas de huit victimes et de plusieurs portés disparus, dans la matinée. Ces opérations de ratissage ont permis de neutraliser, selon l’Etat major des armées près de deux cent terroristes et de détruire du matériel de guerre. (Source : Sud Quotidien)

Sénégal : Opérations de secours en Türkiye. Un détachement de 30 sapeurs-pompiers sénégalais y participe

Le Président du Sénégal, Macky Sall, a salué lundi la visite effectuée par son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, au détachement des sapeurs-pompiers sénégalais dépêché en Türkiye suite aux séismes qui ont frappé le sud du pays. Un détachement de 30 éléments de la brigade nationale des sapeurs-pompiers du Sénégal se trouve depuis lundi dernier en Türkiye pour soutenir les efforts dans les zones sinistrées. « Je remercie le Président Recep Tayyip Erdogan qui a tenu à rencontrer et féliciter personnellement le détachement des pompiers Sénégalais en Türkiye », a relevé le Président sénégalais sur Twitter. « Le Sénégal reste solidaire du peuple turc et de ses dirigeants dans cette dure épreuve », a poursuivi Sall. Outre l’envoi des sapeurs-pompiers spécialisés dans les opérations de déblaiement, le Sénégal a apporté un soutien financier de 1 million Usd pour les sinistrés des séismes. Le 6 février, deux séismes de magnitude 7,7 et 7,6, dont l’épicentre était Kahramanmaras, ont frappé le sud du pays. (Source : adakar.com)

Bénin : Football- Les Guépards succèdent aux Écureuils.

Jusqu'alors désignée par l'appellation d'Écureuils, l'équipe nationale du Bénin va devenir les Guépards. Exit les Écureuils, place aux Guépards du Bénin ! Annoncé en août dernier par le président de la Fédération, le changement de surnom de l'équipe nationale béninoise a été confirmé ce vendredi par arrêté ministériel. « Les équipes nationales sportives masculines sont désignées par l'appellation : Les Guépards du Bénin », peut-on lire dans ce document signé par le ministre béninois des Sports, Oswald Homéky. Quant aux équipes nationales féminines, elles seront désormais désignées comme les « Amazones du Bénin ». Déjà évoquée au moment de la CAN 2019, qui vit l'équipe béninoise atteindre pour la première fois de son histoire les quarts de finale, cette hypothèse d'un changement de nom est donc devenue réalité. (Source : acotnou.com)

Togo : Activités politiques- La Dmk convie ses militants à prier pour la santé de Mgr Fanoko Kpodzro

Des opposants politiques à Faure Gnassingbé appellent la population togolaise et leurs militants à s’associer à « une neuvaine de messes du 22 févier au 02 mars 2023 en l’église Saint Augustin d’Amoutivé (à Lomé) ». Un appel lancé ce 20 février 2023 par la coordination de la Dmk. L’objectif visé par ces « célébrations eucharistiques est de prier pour que le Seigneur garde Mgr Kossi P. Fanoko Kpodzro en bonne santé jusqu’à son retour au bercail, et pour remettre le Togo qui traverse une double crise sécuritaire et sociopolitique dans les mains du Tout-Puissant », détaille un communiqué de la Dmk. (Source : alome.com)

Mali : Respect du chronogramme- Des partis politiques et regroupements interpellent Goita

Plusieurs partis politiques, regroupements de partis politiques et organisations de la Société Civile invitent le Président de la Transition à veiller scrupuleusement au respect du chronogramme de la Transition qui prévoit la fin de la transition en mars 2024 et demandent l’abandon du projet d’élaboration d’une nouvelle Constitution. (Source : abamako.com)

Côte d’Ivoire : Secteur de la Boulangerie- un projet de décret en discussion

Un Atelier de validation d’un projet de texte règlementaire devant régir la filière boulangerie en Côte d’Ivoire s’est ouvert le dimanche 19 février 2023 à Yamoussoukro, en présence d’Albert Kouateley, Directeur de Cabinet adjoint du ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Pme. (Source : presse locale)

Gabon : Vie de la Nation- A son retour du Sommet de l’Ua, Ali Bongo convoque un Conseil des ministres

Il s`est tenu un conseil des ministres le lundi 20 février 2023 à 11h00 sous la présidence d’Ali Bongo Ondimba, président de la République. Il s’agit du quatrième Conseil des ministres depuis le début de l’année. Signe que la Présidence et le Gouvernement ont décidé d’accélérer le rythme de l’action publique. Ce Conseil des ministres s’est déroulé au lendemain du 36ème Sommet de l’Union africaine qui s’est tenu ce weekend à Addis-Abeba en Ethiopie et auquel le président Ali Bongo Ondimba a pris part et à la veille d’une séquence diplomatique intense pour le numéro un gabonais. Le 25 février prochain, le président Ali Bongo Ondimba prendra la présidence de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale. (Source : alibreville.com)

Cameroun - Faits divers. Une femme mortellement poignardée sur l'autoroute Yaoundé-Nsimalen

Le corps d'une dame visiblement victime d'agression a été découvert ce matin par les habitants du quartier "Ntoum autoroute", jouxtant l'autoroute Yaoundé-Nsimalen. Le véhicule de la dame qui habiterait le quartier, aurait été emporté par les agresseurs selon les témoignages des populations. Malgré la présence de caméras sur l'autoroute Yaoundé-Nsimalen, la création d'une brigade de gendarmerie non loin de l'échangeur, les agressions s'y multiplient de jour en jour. Rien ne dissuade les brigands qui mènent ces activités. (Source : cameroun.com)

Tchad : Construction du chemin de fer- Le Tchad et le Soudan en négociations

La ministre tchadienne des Transports terrestres et de la Sécurité routière a échangé avec le directeur général de l'Office de chemin de Fer du Soudan au sujet de la voie ferrée devant relier les deux pays.La ministre en charge des Transports, Fatima Goukouni Weddeye séjourne au Soudan dans l’intention de s'imprégner de la réalité du dispositif ferroviaire en matière de transport des personnes et des biens. Elle a eu une réunion de travail ce jour avec les responsables de l’office en charge du chemin de fer du Soudan. Les discussions étaient axées sur les procédures de facilitation de transport de marchandises par la voie ferroviaire du Soudan vers le Tchad. Précisément à Nyala, une localité située à 400 km d'Adré, la ville frontière entre le Tchad et le Soudan. (Source : le journal du Tchad)