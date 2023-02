Sénégal: Technologie de la micro dose et du placement profond de l'urée - Les producteurs de Matam reconnaissent les bienfaits des nouvelles méthodes

Les responsables du Projet Feed The Future Sénégal Dundel Suuf et les acteurs du secteur agricole ont partagé au cours d'un comité régional les résultats obtenus durant la campagne agricole 2022. Les producteurs ont manifesté leur satisfaction, toutefois en soulevant des contraintes dont la pénibilité du travail qui prend aussi beaucoup de temps, surtout pour ceux qui exploitent de grandes surfaces. Ils proposent du coup au projet de tendre vers la mécanisation avec une mise en place du matériel de fabrication des engrais granulés.

Devant la baisse de la production agricole, ces dernières années, à cause de la dégradation des sols liée à l'utilisation abusive des engrais, le projet Dundel Suuf créé par le gouvernement du Sénégal, l'Ufdc et le secteur privé des engrais sur financement de l'Usaid, déroule un programme qui contribue à l'amélioration de la fertilité des sols en vue d'augmenter durablement la productivité agricole, en incitant les producteurs agricoles à adopter la technologie de la micro dose consistant à utiliser de l'engrais à une quantité réduite par rapport à la dose recommandée et du placement profond de l'urée.

Dans la région de Matam, ce recours aux nouvelles technologies agricoles a permis d'obtenir des résultats satisfaisants, comme le renseigne la présentation que les officiels du projet ont partagée avec les différents acteurs du secteur agricole. Surtout, les producteurs qui ont tous reconnu que les technologies utilisées pour leurs cultures leur ont permis d'obtenir des résultats positifs sur le plan du rendement et du coût.

Un acquis de taille, de l'avis de Docteur Mouhamadou Bamba Ngom, responsable du projet Feed the Future Sénégal dans la vallée du fleuve Sénégal, qui traduit les résultats obtenus comme " une avancée émanant de la pratique des nouvelles méthodes ". Selon lui, les agriculteurs se sont rendu compte des bienfaits que les nouvelles méthodes leur assurent en termes de rendement et de coût contrairement aux anciennes pratiques qu'ils utilisaient. " Avec le renchérissement du prix de l'engrais, la différence est très grande en termes d'économie d'argent. Pour le placement profond de l'urée, ils utilisent 113 kg à l'hectare, alors qu'avant ils faisaient 300 à 330 kg pour la même superficie.

Avec leurs anciennes pratiques, ils produisaient moins de cinq tonnes, mais aujourd'hui, ils en produisent jusqu'à six tonnes ", estime-t-il. Ce faisant, on renseigne que " le placement mécanique de l'engrais de fond (en micro doses) et de la semence est une technique qui permet au producteur d'investir dans l'engrais avec prudence et parcimonie face aux risques climatiques ... La technique permet de semer à la densité optimale recommandée et apporter l'engrais à temps sous forme de microdoses adéquates localisées ". La méthode qui consiste à creuser un trou à quelques centimètres de la plante, puis à mettre l'urée ou l'engrais 10-10-20 pour la micro dose, permet aux producteurs, de l'avis du technicien, d'éviter de gaspiller l'engrais et à la plante de se nourrir convenablement jusqu'à sa maturité.

La rencontre qui visait principalement à partager les résultats obtenus durant la campagne agricole 2022 (avec les nouvelles technologies agricoles, la micro dose, placement de fond de l'urée), a servi d'occasion aux producteurs de formuler certaines recommandations. Ce, au regard des contraintes qu'ils ont soulevées qui vont de la pénibilité du travail assujetti à l'opérationnalisation des méthodes, qui prend beaucoup de temps surtout pour ceux qui exploitent de grandes surfaces. Dans leur formulation, ils ont demandé au projet de tendre vers la mécanisation avec une mise en place du matériel de fabrication des engrais granulés.