Gabon: Les artistes finalement enrôlés à la Cnamgs

Les artistes gabonais ont procédé à leur enrôlement santé par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (Cnamgs), grâce à leur ministère de tutelle( Ministère de la Culture et des Arts). Cette opération s'est effectuée en présence des Secrétaires généraux des ministères en charge de la Culture et de la Santé et celle du Directeur général de cet organisme chargé de l'assurance médicale universelle au Gabon. C'était ce lundi 20 février au Musée national, à Libreville.

Ils y croient, car petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ils étaient là et ont répondu massivement présents pour se faire enrôler à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (Cnamgs). Une initiative du ministère de la Culture en collaboration avec celui de la Santé et des Affaires sociales. Laquelle initiative s'inscrit dans l'optique d'améliorer les conditions de vie et de travail des opérateurs culturels.

Petit à petit, la confiance s'installe. Les artistes et opérateurs culturels gabonais saluent la détermination du ministre Max Samuel Oboumadjogo. Cette opération d'enrôlement à cet organisme chargé de l'assurance médicale universelle au Gabon est pour eux, la preuve que le membre du gouvernement met en musique, la musique du Chef de l'Etat.

Cette opération d'enrôlement va s'étendre à l'intérieur du pays, a affirmé le Secrétaire Général du ministère de la Culture et des Arts, Minko Mi Ndong N'Nang. "Le président de la République, Ali Bongo Ondimba a demandé à ce que le ministère de la Culture prenne en charge tous les acteurs culturels. Sur les très hautes instructions du Premier ministre, Alain Claude Bilié-By-Nze, nous sommes obligés de poser des actes parce que jusque-là, ces acteurs se sentaient un peu oubliés. Et nous avons pris à bras le corps leurs préoccupations. La première des préoccupations prises, c'est bien sûr sur le plan sanitaire. C'est pourquoi, nous avons décidé de faire enrôler un certain nombre de ces acteurs" fait savoir le SG avant de soutenir qu'un chronogramme va être diffusé pour les acteurs culturels de l'intérieur du pays.

Le Directeur général de la CNAMGS, Séverin Anguile a dit sa satisfaction de voir l'engouement des acteurs culturels à se faire enrôler. Présent sur les lieux, il a expliqué le processus d'enrôler qu'il estime être aussi simple. Le processus est simple. Il fallait que les acteurs culturels se présentent avec un certain nombre de pièces d'identité. Une fois sur place et après le remplissage des formalités, ils font le parcours simplifié et à l'issue, ils vont pouvoir bénéficier d'un récépissé, en attendant l'établissement de la carte d'assuré CNAMGS.

De No le Slameur à Anais l'artiste chanteuse, en passant par Ida Moulacka et les autres, le son de cloche est le même. Satisfaction. "Nous sommes satisfaits. Satisfaits parce les fleurs commencent à porter les fruits attendus. Nous ne pouvons qu'être fiers de notre ministre de tutelle, Max Samuel Oboumadjogo qui n'a cesse de nous demander de croire et de soutenir son action. Nous sommes fiers aujourd'hui car nous sommes pris en considération. Il n'y a rien de plus beau que d'être considéré à sa juste valeur" lâche une des artistes.

Cette opération d'enrôlement initiée par le ministère de la Culture et des Arts en partenariat avec le ministère de la Santé, vient une fois de plus, donner le sourire au monde de la culture. Ils vont bénéficier de la couverture sanitaire. Bien d'autres avantages sont attendus.