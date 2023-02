Sénégal: Bourse - Faibles transactions opérées ce 20 février 2023 à la BRVM.

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré de faibles transactions au terme de la séance de cotation de ce lundi 20 février 2023.

La valeur totale des transactions s'est en effet établie à seulement 300,735 millions de FCFA contre 736,545 millions de FCFA la veille. Depuis le lundi 13 février 2023, c'est la première fois que la Bourse enregistre un niveau de transactions aussi bas. Le cas à peu près similaire remonte au mercredi 15 février 2023 avec des transactions de 489,639 millions de FCFA.

La capitalisation boursière du marché des actions est en repli de 28,245 milliards, s'élevant à 7616,118 milliards de FCFA contre 7644,363 milliards de FCFA le 17 février 2023.

Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 10,579 milliards, passant de 9750,222 milliards de FCFA la veille à 9739,643 milliards de FCFA ce 20 février.

Comme le vendredi 17 février 2023, les trois indices de la BRVM ont clôturé en baisse. L'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) a ainsi enregistré une régression de 0,46% à 101,35 points contre 101,82 points la veille. De son côté, l'indice composite (l'indice général de la Bourse) a cédé 0,37% à 204,72 points contre 205,48 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM Prestige (qui regroupe l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a baissé de 0,19% à 105,52 points contre 105,72 points la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,22% à 965 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 5,69% à 1 300 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (plus 3,46% à 1 345 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (plus 3,45% à 7 500 FCFA) et Société Générale Côte d'Ivoire (plus 0,74% à 13 550 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Oragroup Togo (moins 7,50% à 2 775 FCFA), Crown Siem Côte d'Ivoire (moins 7,14% à 650 FCFA), BOA Mali (moins 6,32% à 1 260 FCFA), Onatel Burkina Faso (moins 4,76% à 3 300 FCFA) et SODECI Côte d'Ivoire (moins 2,80% à 5 200 FCFA).