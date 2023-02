Ile Maurice: Gianni Hansel Dureau - Un père célibataire porté par l'art

Il met à bas les clichés. Gianni Hansel Dureau, 25 ans et père célibataire, laisse fièrement s'exprimer ses talents au grand jour. "Depuis tout petit, je suis passionné d'art et très créatif. Je savais que j'étais fait pour ça."

Gianni arrête le collège après avoir obtenu son School Certificate et s'inscrit au Mauritius Institute of Training and Development (MITD) où il décroche son certificat en coiffure unisexe avec un A+.

"J'ai commencé à travailler à plein temps en tant que coiffeur après le MITD. Mais cela ne me suffisait pas, je voulais encore élargir mes connaissances." Il se jette donc dans l'univers des tatouages et très récemment dans celui de l'onglerie. "Ma soeur m'a beaucoup inspiré. Elle est manicuriste et prothésiste ongulaire. Kan mo'nn get li travay mo'nn intérésé par sa. Linn ankouraz mwa é mo'nn anvi lans mwa. Péna nanié ki anpes enn zom fer li."

Gianni a donc su se faire un nom dans son entourage et à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il travaille à domicile et sur rendezvous et exerce ses multiples talents. Ses bénéfices ne sont pas réservés qu'à lui car ce jeune homme endosse aussi le rôle de père célibataire depuis maintenant quatre ans.

Sa fille, qui vit avec lui et ses parents, ne peut compter que sur lui. "Ce n'est pas facile d'être un papa célibataire. Mais voir son enfant grandir est gratifiant. Malgré les hauts et les bas, j'aime mon enfant et je peux heureusement compter sur le soutien de ma famille et surtout sur ma mère pour me guider."

Selon Gianni, même si sa vie et ses choix sont très différents de ceux de nombreux garçons de son âge, il n'a jamais été jugé. Ce qui prouve que la mentalité évolue. "Ce que j'ai à dire aux jeunes, surtout aux hommes, ayez confiance en vous dans tout ce que vous faites. N'ayez pas honte de faire les ongles ou peu importe quel métier, sous prétexte que ce sont les femmes qui le font le plus. Surtout, ne vous découragez pas, d'autant plus si le métier appartient au domaine de l'art."