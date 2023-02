Ile Maurice: Concert hommage - Faire revivre la chanson engagée avec Bam Cuttayen et Siven Chinien

Souvenez-vous. Le temps où Fler Raket et Soldat lalit militant faisaient autant chanter que réfléchir. La belle époque des chansons engagées marquée par Bam Cuttayen et Siven Chinien.

C'est ce que Tamodaren Manarroo, directeur d'Onex FM Radio souhaite remettre au goût du jour. Il organise un concert 100 % engagé en hommage à Bam Cuttayen et Siven Chinien, le samedi 11 mars à partir de 20 heures à l'Eden Garden, Jin Fei, Baie du Tombeau. Plusieurs invités seront de la partie dont Nitish Joganah, Ruben Gopal, Sega Nu Ancetre, Cannen Samynaden, Skky Crew, Grup Latanier et Bruno Mooken. Tous les chanteurs seront accompagnés par le Ten Mooken Musical Group et interpréteront chacun trois titres de Bam Cuttayen ou de Siven Chinien confondus. La soirée verra également la participation de Dj Angel, Dj Ejilen Faya et Dj Makiah.

"La chanson engagée n'est pas morte, mais elle n'a plus le même lustre qu'autrefois. Il y a un manque d'événement autour de ce genre de musique. Il est nécessaire de réunir les jeunes artistes qui adoptent ce style de musique afin que la chanson engagée résonne de nouveau avec force. C'est pour ça que nous avons choisi la date du 11 mars, la veille de la fête de l'Indépendance", explique l'organisateur. Il lance un appel au ministre des Arts et du patrimoine culturel pour soutenir la promotion de la musique engagée et qu'à l'occasion de la fête de la musique des artistes engagés puissent se faire entendre.

Tamodaren Manarroo compte en faire un concert annuel. Si, pour lui les jeunes s'intéressent moins à la chanson engagée, c'est parce que les nouvelles tendances musicales et la technologie ont pris le dessus. "Ce sont surtout les sonorités étrangères telles que le dancehall, et l'afrobeat qui ont la cote", souligne-t-il. Il déplore : "Zordi boukou sante na pena tex mem, nek zis de mo ek lamisik."

L'organisateur rappelle que la chanson engagée est belle autant dans le fond que dans la forme. "C'est de la poésie en musique. Ces chansons contiennent des messages forts qui poussent à la réflexion. En 2023, notre société a plus que jamais besoin de cette musique. Plusieurs fléaux affectent les jeunes, certains sont à la dérive ; or les chansons engagées peuvent les réunir et les conscientiser", explique Tamodaren Manarroo.

Un artiste demeure absent de ce rendez-vous. Il s'agit de Nitin Chinien, fils de Siven Chinien. "J'ai essayé de le joindre mais en vain. Je voudrais l'inviter à participer à ce concert-hommage. Je serai reconnaissant si quelqu'un peut me mettre en contact avec lui", souligne Tamodaren Manarroo.

*Le dress code pour ce concert est le blanc. Billets disponibles dans les magasins V.S. Fashion, au Vassen Shopping Centre, Metro Music Shop, Skanda Court et dans le rezo Otayo.