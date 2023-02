Ile Maurice: Passionnée - Nabeelah Maudarbocus fabrique des objets pour le bien-être physique et émotionnel des bêtes

Avoir davantage de visibilité, c'est ce que vise Nabeelah Maudarbocus, directrice de Nabs Pet Toys. Cette entrepreneure de 26 ans a pu concrétiser son rêve d'avoir son propre business. Elle y pense depuis qu'elle a terminé ses études universitaires en Business Management and Informatics.

Avant même qu'elle ne commence à postuler pour un emploi, elle voulait ouvrir sa propre entreprise. D'autant qu'à cette époque, elle avait du temps libre, relate-t-elle.

Étant à la recherche d'idées de business, elle a finalement su dans quelle filière se lancer et a foncé. "Mon frère m'avait donné des oiseaux comme cadeau d'anniversaire. Étant bricoleuse dans l'âme, j'ai essayé de fabriquer des jouets pour eux. J'avais déjà du matériel sous la main. Comme cela a eu l'air de leur plaire, j'ai voulu me lancer dans ce domaine. J'ai posté une photo sur les réseaux sociaux et finalement beaucoup de personnes m'ont contactée. C'est à partir de là que mon business a été lancé. Le retour de mes clients m'a encouragée à aller de l'avant."

Nabeelah Maudarbocus aime beaucoup les animaux. Pour elle, un animal de compagnie est un membre à part entière de la famille. C'est avec passion qu'elle travaille donc sur le design et la fabrication des produits qui divertiront les animaux, tout en assurant leur bien-être physique et émotionnel.

Avec de la pratique, l'habitante de Bel-Air a pu s'améliorer, surtout au niveau de la qualité, et se lancer dans la production d'autres jouets, notamment pour hamsters, chats et lapins. Elle fabrique aussi des cages pour oiseaux et des colliers pour chiens. Voulant élargir sa gamme de produits, elle n'hésite pas à créer de nouveaux produits. Comparativement aux magasins, ses prix sont abordables, souligne-t-elle.

Comme les animaux domestiques sont appréciés dans beaucoup de maisons, la vente de ses produits pour eux est bonne. Nabeelah Maudarbocus observe un engouement pour ce type de produits. Les maîtres renouvellent même les jeux de leurs animaux.

Pour ces jouets, elle utilise principalement le bois et même du bois usagé qu'elle recycle. Elle a aménagé son atelier à la maison, éliminant ainsi les frais associés à un local physique. Nabeelah Maudarbocus a finalisé son site web pour la vente en ligne de ses produits. Elle a mis en place des points de livraison, notamment à Ébène, Port-Louis, Flacq et Bel Air. L'entreprise se développe petit à petit. Elle se rend disponible pour livrer ses produits aux magasins. Malgré la hausse des prix des matières premières, elle n'a pas majorité ses prix, affirme-t-elle. Bien que le profit soit minime avec la hausse des coûts associés, son objectif est d'avoir plus de visibilité et de clients.

Nabeelah Maudarbocus a le soutien de sa famille. Lorsqu'elle manque de temps pour compléter les commandes, l'entrepreneure bénéficie de l'aide de ses parents et de ses proches. Elle se dit prête à réaliser ses objectifs de 2023 pour Nabs Pet Toys.