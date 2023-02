Angola: La population active occupée augmente de 1,9 % au quatrième trimestre

Luanda — La population active occupée a augmenté de 1,9%, au quatrième trimestre 2022, en Angola, par rapport au troisième trimestre de la même année, et par conséquent le taux d'emploi a augmenté de 0,6 point de pourcentage (pp), par rapport au troisième trimestre.

Selon la Fiche d'information rapide (FIR) de l'Enquête sur l'emploi en Angola (IEA, sigle en portugais), publiée par l'Institut national des statistiques (INE, sigle en portugais), le taux d'emploi des hommes a diminué de 2,6 pp et celui des femmes a augmenté de 3,5 pp, par rapport à troisième trimestre de 2022.

Au cours de la même période, selon le document auquel l'ANGOP a eu accès, le taux d'emploi des jeunes âgés de 15 à 24 ans (39,6%) était de 5,1% supérieur à celui du troisième trimestre de l'année en question.

Dans les principaux secteurs d'activité économique, environ 50% de la population occupée (population active ayant un emploi) déclarent que leur emploi principal est l'agriculture, l'élevage, la chasse, la sylviculture et la pêche, suivis du commerce de gros et de détail, avec 21,7 %.

Parmi la population occupée, les données indiquent que la plupart travaillent dans le secteur privé, notant que le travailleur familial, sans rémunération, a augmenté de 2,3 pp, par rapport au troisième trimestre de 2022.

Par rapport à la même période de l'année précédente, la population occupée a augmenté de 7,3%, le taux d'emploi des jeunes âgés de 15 à 24 ans augmentant de 4,9 pp par rapport au même trimestre de l'année précédente, selon le document.

Dans cette même période, quatrième trimestre, la population travaillant dans la production pour sa propre consommation a augmenté de 4,2 points de pourcentage.

L'échantillon de l'IEA a montré qu'au niveau national, la majorité des personnes occupées sont dans l'emploi informel, 80,5%.

Dans ce pourcentage, 50,5% sont des travailleurs indépendants (50,3%), 29,5% des travailleurs familiaux et 10,7% travaillent pour leur propre consommation.

En ce qui concerne les âges, la population occupée âgée de 15 ans et plus était estimée à 11,6 millions, dont 5,5 millions d'hommes et 6,0 millions de femmes.

Le taux d'emploi a été estimé à 63,1%, étant significativement plus élevé en zone rurale qu'en zone urbaine (79,7% et 54,4%), respectivement, similaire à l'évolution qui s'est produite dans presque tous les trimestres, entraînant une différence de 25 ,2 points de pourcentage.

Un chômage toujours élevé

Contrairement aux chiffres de la population occupée, l'enquête montre que les chômeurs, âgés de 15 ans ou plus, sont estimés à 4,9 millions, dont 2,42 millions d'hommes et 2,49 millions de femmes.

Ces chiffres ont porté le chômage de la population âgée de 15 ans ou plus à 29,6%, étant le plus élevé chez les hommes avec 30,4% et légèrement réduit chez les femmes de l'ordre de 28,9%.

Mais par rapport au troisième trimestre 2022, la population au chômage âgée de 15 ans ou plus a augmenté de 0,2 % au quatrième trimestre.

Le taux de chômage de la population âgée de 15 ans et plus a diminué de 0,4 point de pourcentage.

Par rapport à l'année 2021, la population au chômage a diminué de 8,0%, par rapport au même trimestre de l'année précédente et le taux de chômage a diminué de 3,3 points de pourcentage, ce qui correspond à une variation de moins 10,0%.

L'Enquête sur l'emploi en Angola est une enquête par sondage, destinée à la population vivant dans des maisons familiales en Angola.

Par trimestre, un total de 10 944 ménages est sélectionné, 6 036 en milieu urbain et 4 908 en milieu rural, dans 18 provinces.