Algérie: Goudjil reçoit le président du Parlement de la République du Kenya

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil a reçu, lundi au siège du Conseil, le président de l'Assemblée nationale de la République du Kenya, Moses Wetangula et la délégation l'accompagnant, indique un communiqué de la Chambre haute du Parlement.

Lors de cette rencontre, les relations bilatérales entre les deux pays ont été passées en revue, "ainsi que les voies de leur renforcement à plusieurs niveaux, à la lumière des directives stratégiques des dirigeants des deux pays, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son homologue kényan M. William Ruto, au profit des deux pays et peuples amis", a ajouté la même source.

Le président du Conseil de la nation a, par la même, rappelé à son invité kényan "les fondements sur lesquels repose la politique extérieure de l'Algérie, basée sur le principe du respect de la souveraineté des Etats et la non-ingérence dans les affaires internes d'autrui, et son soutien permanent aux causes justes, au droit des peuples à l'autodétermination et aux efforts de décolonisation en Afrique et de par le monde, conformément aux principes de la légalité internationale et aux résolutions onusiennes, notamment la cause sahraouie".

Prônant "l'importance de consolider l'indépendance politique africaine par le renforcement de la résilience de l'économie continentale, à travers l'adoption d'un nouveau concept du principe de non-alignement, à la lumière des mutations internationales en cours et loin des concepts de la guerre froide", M. Goudjil a mis en avant les décisions importantes prises lors des dernières réunions de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba.

De son côté, M. Wetangula a affirmé que la position kenyane a, toujours, été constante et en faveur du soutien aux causes de libération dans tous les fora et occasions africaines et internationales, notamment le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.

Les entretiens ont également porté sur les démarches entreprises par les dirigeants africains, en vue de consolider la coopération inter-africaine et celles qui visent à activer la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), ainsi que nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, indique le communiqué du Conseil de la nation.

Pour rappel, la délégation parlementaire kenyane conduite par M. Wetangula, effectue une visite en Algérie, du 19 au 24 février, sur invitation de l'Assemblée populaire nationale (APN).