Sénégal: Violences politiques à Touba - Serigne Basse Abdou Khadre s'indigne et met en garde

Lors de la cérémonie officielle du Magal de Kazou Rajab, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, porte-parole du Khalife général des Mourides, a évoqué les événements du 10 février dernier qui ont heurté la sacralité de la cité religieuse après le passage du leader de Pastef, Ousmane Sonko.

Il a ainsi fait une sévère mise en garde à l'encontre des présumés auteurs : " On ne peut croire en Serigne Touba et ne pas se conformer à ses recommandations. Il faut éviter de mélanger la philosophie de Serigne Touba aux mondanités. Nous sommes des disciples et chacun a le droit de prendre position selon ses convictions sans toutefois remettre en question les nôtres. Il n'y a que Serigne Touba qui bénéficie du privilège d'avoir autorité sur toute une communauté. Celle-ci n'écoute que ses recommandations. Et c'est ce qu'on nous envie ", a soutenu Serigne Bassirou Mbacké.

Les hommes politiques, estime-t-il, ne méritent pas qu'on perde de vue cette identité et de se chamailler. " Il s'est passé récemment, regrette-t-il, des évènements qui ont fait mal. Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité juste parce qu'il y a des personnes prêtes à vous dénigrer. Il nous appartient de défendre Touba et le legs de Cheikh Ahmadou Bamba au prix de nos vies, c'est la voie royale pour éviter des désagréments similaires qui n'ont que pour but de déstabiliser la voie ".