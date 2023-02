Madagascar: Diana - Les centrales solaires se multiplient

80% de la population habitent en milieu rural et seuls 5% ont accès à l'électricité dans toute l'île. La solution est de recourir aux énergies naturelles, surtout solaire.

Bois de chauffe, pétrole lampant, bougies, batteries et générateurs diesel... Pour répondre à leurs besoins énergétiques quotidiens, la majorité des ménages ruraux les utilisent. Les ménages les plus aisés ont accès à des groupes électrogènes ou des panneaux solaires et proposent des services de recharge de téléphone. Ce faible accès à l'électricité ne permet pas de développer des activités génératrices de revenu, créatrices de richesses, d'emplois et de développement local.

L'accès à l'électricité en zone rurale est l'un des axes de développement prioritaire du gouvernement et de la région Diana. Cet accès est considéré comme un axe transversal de développement. Cependant, beaucoup pensent qu'il est impossible que les 80% de ruraux bénéficient de l'électricité fournie par la société Jirama, faute de moyens financiers de l'État. Or, le manque d'électrification est une problématique constante dans la plupart des régions.

Face à ces enjeux importants, il faut mettre en œuvre un projet d'accès à l'électricité fiable, viable, durable et abordable qui permet de faciliter les conditions de développement local.

Aujourd'hui, la solution trouvée est d'exploiter les ressources naturelles potentielles en faisant une priorité de l'efficacité énergétique, du recours aux énergies renouvelables et de l'adoption de pratiques durables. D'où l'installation des centrales solaires considérées comme une solution décentralisée plus rentables que les réseaux.

Dans la région Diana, l'utilisation de l'énergie solaire se répand déjà dans des districts et des communes rurales. De nombreuses organisations non gouvernementales, sociétés et organisations sociales s'activent dans ce domaine en milieu rural et offrent de l'électricité aux habitants. Citons, entre autres, les villages de Mahavanona, Andavakoera, Mangaoko dans le district d'Antsiranana-II, Marosely dans la commune rurale d'Antranokarany, district d'Ambanja.

L'exemple de Marosely

De manière générale, l'électricité apporte du progrès dans les villages qui en bénéficient car elle résout divers problèmes sociaux, sanitaires, physiques, économiques... À Marosely, un village producteur de cacao, l'arrivée de l'électricité améliore les conditions socioéconomiques de la population locale, par l'accès à des services de base et pour le développement d'activités génératrices de revenus.

L'accès à l'électricité constitue également un progrès sanitaire à travers l'amélioration de l'hygiène alimentaire (préservation des aliments par la réfrigération), une meilleure disponibilité des équipements médicaux, la substitution à l'usage domestique de combustibles solides comme la fumée. Celle-ci est l'une des causes ou des facteurs aggravants de maladies respiratoires qui constituent la première cause de mortalité.

Selon une praticienne de maïeutique traditionnelle, auparavant elle a rencontré des difficultés pour accoucher les patientes. Le fait de couper le cordon ombilical est devenu difficile. Si l'accouchement et le pansement des personnes blessées étaient compliqués pour le personnel de la santé, avec l'arrivée de l'électricité, ils ont retrouvé la joie.

L'absence d'électricité pèse aussi sur l'éducation.

Les élèves rencontrent des difficultés pour faire leur révision. Les enseignants n'arrivent pas à bien préparer leurs cours et même les simples tâches comme les bulletins de notes qui les obligent à se déplacer à Ambanja. Car cette ville est réputée par le cacao, la production est difficile car, dès le début de la soirée, les producteurs ne peuvent pas continuer à travailler car il n'y a pas de lumière. De plus, tout les bénéfices qu'ils doivent gagner s'amenuisent.

Un projet réussi

C'est pourquoi Anka Madagascar qui est le résultat de la fusion de Eosol et Majika, a développé le projet d'une centrale solaire de 83,6 kW pour desservir les deux mille huit cents âmes et sept cents familles habitant dans le village. Aujourd'hui, les habitants de Marosely sont soulagés d'un poids, notamment les producteurs de cacao. Évidemment, la production a augmenté ainsi que les

recettes grâce à l'électrification initiée par Anka Madagascar qui a fait évoluer le fokontany de Marosely, et sa population se sent soulagée car elle peut s'adonner à beaucoup plus d'activités.

" L'un des avantages de l'accès à l'électricité est que nous ne sommes plus obligés d'évacuer les patients vers la ville, car nous avons la lumière dans la salle. Et grâce à l'électricité, nous pouvons

mieux lutter contre les maladies parce qu'on peut conserver les vaccins au congélateur " affirment des infirmières du centre de santé de base local.

Coût trop élevé de la centrale

Parfois, la gestion de la centrale provoque des problèmes inattendus, amenant certains habitants à protester. Il s'agit du coût qui est beaucoup plus cher que celui de l'électricité produite par la Jirama, sans parler des problèmes techniques non maitrisés qui font souffrir l'usager. " La plupart d'entre nous sommes obligés de vendre nos réfrigérateurs à cause des prix insupportables exigés par l'opérateur. Nous achetons actuellement des glaces alimentaires à Antsiranana", explique Zanatsara, une mère de famille du fokontany de Mahavanona. Elle a affirmé que leurs activités ne fonctionnent plus, car payer 30 000 ariary par semaine n'est pas à la portée de leurs bourses. Selon elle, les abonnés achètent une recharge comme en téléphone, donc lorsque le crédit est épuisé, l'électricité est coupée.