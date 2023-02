Madagascar: Kidnapping - Un garçon assassiné par ses ravisseurs

Le corps sans vie d'un garçon kidnappé a été repêché dans l'Ikopa, à Anosimahavelona- Tanjombato, dimanche. Ses ravisseurs ont réclamé une rançon de dix millions ariary.

Un crime affreux. Un garçon, âgé de 7 ans, a été retrouvé mort dans la rivière d'Ikopa, à Anosimahavelona-Tanjombato, dimanche. Il a été kidnappé, selon sa famille.

" On nous a avisé tardivement de la découverte macabre, à 20h20. La police est arrivée après que les sapeurs-pompiers ont remonté la dépouille de l'enfant sur la berge. Celui-ci avait les mains et les pieds ligotés. Son nez et son front portaient des traces de blessure ", raconte une source au ministère de la Sécurité publique.

" La véritable cause du décès reste à déterminer à travers l'enquête. En revanche, la victime et sa famille sont déjà identifiées ", assène-t-elle.

La brigade criminelle (BC) se charge de l'investigation pour élucider le crime. Une tante du défunt a brièvement expliqué que son neveu avait été enlevé. " Il [ndlr : l'enfant] habite aux 67ha. Samedi, son cousin et lui jouaient non loin d'IVO [ndlr : à Antohomadinika-Sud]. C'est là-bas qu'il s'est fait kidnapper. Ses ravisseurs l'ont emmené on ne sait où. Ils ont passé un appel le même jour pour réclamer une rançon. Ils voulaient dix millions d'ariary ", raconte-t-elle.

Entendus

Les parents du gamin ne disposeraient pas de la somme exigée en échange de la libération de leur fils. Espérant le revoir vivant, " ils ont d'abord envoyé un million d'ariary, samedi. Puis, le lendemain, ils ont versé trois millions d'ariary. Mais finalement, les kidnappeurs l'ont tué ", soupire la tante.

Des riverains d'Anosimahavelona supposent que l'enfant a été assassiné ailleurs avant d'être jeté dans l'Ikopa.

La police judiciaire aurait recueilli plusieurs versions des faits concernant l'enlèvement. Ce qui est déjà indiscutable, c'est qu'il s'agissait d'une " mort criminelle ". Quelques membres de la famille ont été entendus dans le cadre de l'affaire. En attendant leur retour des funérailles, car le corps du garçon partira ce jour pour la région Amoron'i Mania, la BC continuera d'exploiter les indices glanés et d'intensifier la collecte de renseignements.

Rien qu'en l'espace d'une semaine, deux crimes abominables ont fait de deux enfants innocents les victimes.