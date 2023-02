Cote d'Ivoire: Financement des Pme/Patrick Achi - " Nous allons accélérer les appuis aux Pme pour notre jeunesse "

Le Premier ministre Patrick Achi a pris part, jeudi soir, à la Maison de l'entreprise au Plateau, à la cérémonie de clôture de la 6e édition du forum " La Finance s'engage ".

La 6e édition du Forum "La Finance s'engage", organisée le jeudi 16 février 2023, à la Maison de l'Entreprise au Plateau, par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci), s'est achevée par la 5e édition des "Awards du Financement". La cérémonie a été présidée par le Premier ministre ivoirien, Patrick Jérôme Achi.

Patrick Achi a saisi l'occasion pour réaffirmer la volonté du gouvernement d'accélérer son soutien institutionnel et financier aux entreprises et particulièrement aux Petites et moyennes entreprises (Pme).

" En 2023, dans cette Côte d'Ivoire qui ne cesse d'accélérer, nous voulons aussi accélérer pour notre jeunesse. Je pense notamment aux métiers des industries culturelles et créatives : musique, cinéma, audiovisuel, la mode, le design, l'art contemporain ", a-t-il déclaré.

En effet, pour le Premier ministre, il est temps de bâtir des acteurs culturels de premier plan, créateurs de richesse et d'emplois, accélérateurs du rayonnement de notre culture et de notre identité.

A côté des métiers de la culture, dira-t-il, figurent ceux des industries sportives, de l'agriculture, de l'agro-industrie, du Btp, du digital, du tourisme, des mines. " Ce sont tous des secteurs stratégiques clés dans lesquels nous serons amenés à agir rapidement et efficacement pour les jeunes ".

Le Premier ministre est, en outre, revenu sur quelques actions déjà initiées par le gouvernement en vue de faciliter le financement des Pme. Il a cité, entre autres, le Guichet unique de développement des Pme (Gude-Pme), chargé de l'accompagnement et du financement des entreprises, et le Programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises (Pepite) Côte d'Ivoire, chargé de booster les futurs locomotives économiques de la Côte d'Ivoire, à partir des Pme, des Pmi, à très haut potentiel.

Le chef du gouvernement a, par ailleurs, adressé ses encouragements à la Cgeci et ses partenaires pour l'initiative du Forum "La Finance s'engage" qui, selon lui, depuis son lancement en 2016, a contribué à impulser une nouvelle dynamique en faveur du financement des Pme. Cependant, souligne-t-il, beaucoup reste à faire.

" Ces premiers résultats ne sont pas encore à la hauteur de nos entreprises et du talent de nos entrepreneurs. On peut faire beaucoup mieux sur les conditions d'octroi de financement : garantie demandée, taux d'intérêt, maturité des prêts, disponibilité du financement à moyen et long termes. On peut aussi faire beaucoup mieux côté Pme, en étant plus structuré, plus rigoureux dans la gestion et au final beaucoup plus attractif ", a-t-il soutenu.

Notons que les vainqueurs de cette 5e édition des Awards du Financement sont : la Société Crédit Access pour le Prix de l'innovation dans le financement des Pme ; la Société Finel pour le Prix du meilleur système financier et Ecobank pour le Prix de la meilleure banque pour le financement des Pme.

La présidente du jury, faut-il souligner, est Charlotte Ndaw, représentante régionale de la Société financière internationale pour la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali et la Sierra-Leone.