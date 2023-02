Sénégal: Sédhiou / Prévention des accidents et des violences politiques au Sénégal - Imam Malal Diallo et Chérif Rahim Aïdara invitent à revoir les comportements

La cérémonie officielle de la ziarra annuelle de Imam Thierno Malal Diallo de Moricounda, à Sédhiou, et celle de Chérif Cheikh Rahim Aïdara de Qawsara, ont servi de tribune de plaidoyer en faveur des comportements responsables.

Pour le premier guide religieux cité, l'indiscipline, l'alcool, la drogue et le manque d'éducation exacerbent le mal. Quant au second, il exhorte les citoyens et surtout les politiques à œuvrer pour éviter la violence, en perspective de la présidentielle de 2024.

Cette 14e édition de la ziarra annuelle de Imam Thierno Malal Diallo de Moricounda, dans la commune de Sédhiou, était une tribune bien opportune pour le Khalife de décrier les comportements malsains à l'origine, selon lui, des nombreux cas d'accidents de la circulation routière. "Nous avons choisi le thème de la protection de l'âme car elle appartient à Dieu, qui la donne et la reprend quand Il veut. Or, nous avons malheureusement constaté, ces derniers mois, une forte récurrence des accidents de la circulation routière. C'est un problème de comportement et de manque d'éducation chez beaucoup de jeunes. Cela est exacerbé par l'usage courant de la drogue et de l'alcool. Et dans ce cas, l'indiscipline prend le dessus partout, hélas", souligne imam Malal.

Pour assainir les comportements et bâtir une société stable, imam Thierno Malal Diallo recommande la promotion de l'éducation de base. "L'éducation est le socle de toute société stable. Beaucoup de parents ont démissionné de l'éducation de leurs enfants. Quelques fois, l'on rencontre des enfants d'un comportement tellement malsain qu'on ne peut imaginer qu'ils ont quitté une maison. Nous avons fortement recommandé les parents d'y veiller", dit-il.

Au foyer ardent de Qawsara, dans la commune de Koussy, où se tenait aussi la 10e édition de la ziarra de Chérif Cheikh Abdou Rahim Aïdara Ould Cheikhna Cheikh Mouhamed El Fadel Aïdara, le guide religieux Chérif Cheikh Rahim Aïdara a exhorté les nombreux fidèles, les citoyens mais surtout les acteurs politiques à œuvrer pour prévenir la violence. "Nous avons beaucoup insisté sur la promotion de la paix ici, au Sénégal, comme partout dans le monde. Dans les médias, on entend des actes de violence barbares, des meurtres, des manifestations violentes, des privations de libertés, des pertes de valeurs de pardon, de tolérance. Les politiques ont une grande part de responsabilité et nous les invitons à revoir leurs façons de faire car, les hommes partent, mais les institutions demeurent", a martelé le Chérif.

Chérif Cheikh Abdou Rahim Aïdara a également prôné le retour à la terre, pour lutter contre la pauvreté et l'oisiveté. "C'est connu de tous que la terre ne ment jamais. Nous avons une nature généreuse en Casamance ; les jeunes n'ont aucune initiative et versent dans la facilité. Je les invite à s'investir dans l'agriculture et gagner sainement leur vie. C'est à partir des initiatives personnelles et la confiance en soi qu'ils pourront donner corps à des projets solides et rentables", a indiqué Chérif Cheikh Abdou Rahim Aïdara.

Ces deux événements religieux ont connu une grande affluence, bien plus que par le passé, avec une forte représentativité des communautés issues des pays voisins et de la diaspora.