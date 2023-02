Afrique: Le Président du Niger effectue une Visite de Travail et d'Amitié au Gabon

Le 20 février 2023-Le Président de la République du Niger, Son Excellence Mohamed Bazoum séjournera à Libreville du 20 au 21 février 2023 dans le cadre d'une Visite de Travail et d'Amitié.

Cette Visite du Président de la République du Niger s'inscrit dans le raffermissement continu des liens d'Amitié et de Coopération qui unissent le Gabon et le Niger.

Au cours de ce séjour en Terre gabonaise, qui intervient à quelques jours de la tenue dans notre pays du One Forest Summit du 1er au 2 mars 2023, le Président de la République et son Homologue du Niger examineront les questions bilatérales, régionales, continentales et les sujets internationaux de l'heure, à l'instar des questions de Paix et de Sécurité, de la lutte contre les Changements Climatiques et de la Protection de l'Environnement.

Pour rappel, le Gabon et le Niger entretiennent d'excellentes relations diplomatiques depuis plus de quatre (4) décennies et les deux (2) Chefs d'Etat ont une parfaite convergence de vues sur les grandes questions de l'heure.

Le cadre juridique entre les deux (2) pays est régi par plusieurs Accords de Coopération, dont les perspectives pourraient faire l'objet d'un examen dans les domaines multiformes des Mines, de l'Agropastorale et des Hydrocarbures, entre autres.

La Visite du Président de la République du Niger auprès du Président de la République Gabonaise intervient après la rencontre entre les deux (2) Chefs d'Etat en marge de la 77ème Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui s'est tenue en septembre 2022 à New York.