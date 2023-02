Cote d'Ivoire: Open Government Partnership - La Côte d'Ivoire réalise 85% des actions prévues dans le plan d'action national 2020-2022

Dans le cadre de la conduite du processus de l'Open Government Partership (Ogp) en Côte d'Ivoire, pour la troisième phase qui a pris fin en 2022, plusieurs activités au programme ont été réalisées, à un taux de 85%.

Ces activités ont essentiellement porté sur la vulgarisation et la sensibilisation à l'Ogp ; le suivi de la mise en œuvre du Plan d'action national (Pan) 2020-2022 ; l'élaboration du rapport d'auto-évaluation de fin de mise en œuvre du Pan 2020-2022 ; la collecte des thématiques pour l'élaboration du Pan 2022-2024 ; la participation aux rencontres statutaires et la révision du cadre institutionnel.

C'est ce que l'on peut retenir du bilan du processus de mise en œuvre de l'Ogp en Côte d'Ivoire présenté par Koné Mariama, conseillère technique du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme, par ailleurs présidente du comité technique Ogp Côte d'Ivoire.

C'était le mercredi 15 février au Pullman hôtel Abidjan sis au Plateau. Ce, en présence de Jacques Lohoues Esso, directeur de cabinet du ministre Souleymane Diarrassouba et des parties prenantes au programme.

" Au titre du plan d'action phase 3 effectué, il est important de noter le cadre dans lequel il a été élaboré. C'est en plein Covid-19 où il y avait des difficultés pour réunir l'ensemble des personnes. Cela a modifié la manière de gérer les activités aussi bien au plan technique qu'au niveau des porteurs d'engagement qui malheureusement ont vu les actions perturbées sur toute la période Covid-19 ", a situé Mariama Koné.

Elle s'est ensuite félicitée du taux de réalisation de l'Ogp : " Nous nous réjouissons du taux de réalisation qui est de 85%. Nous en sommes fiers parce que c'est un taux réalisé en période extrêmement difficile pour la Côte d'Ivoire et le monde du fait de la Covid-19 ", a-t-elle précisé.

Dans le cadre du 4e plan d'action national lancé à cette cérémonie, elle a mentionné qu'il y a déjà une pluralité en termes de thématiques diversifiées contrairement à celles de la phase 3.

" Le Bilan de la période 2020-2022 est positif, satisfaisant. Nous avons réalisé 85% des actions prévues dans le plan d'action national 2020-2022 et les actions qui n'ont pu être effectuées ont été reconduites pour la période 2022-2024. La Côte d'Ivoire est sur une bonne trajectoire dans le cadre de la transparence de la gestion des affaires et de la bonne gouvernance. Les différents engagements proposés pour la période 2022-2024 vont permettre de renforcer notre cadre en termes de bonne gouvernance ", a pour sa part signifié Jacques Lohoues Esso, directeur de cabinet du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme.

Selon lui, l'année 2022 a été une année de challenge pour la Côte d'Ivoire en raison de la réalisation de deux livrables majeurs que sont notamment le Rapport d'auto-évaluation de fin de mise en œuvre du plan d'action national 2020-2022 (Pan 3) et le plan d'action national 2022-2024 (Pan 4). Outre les ateliers d'élaboration de ces deux livrables, deux autres ateliers ont permis de les pré-valider avec l'ensemble des parties prenantes.

L'Ogp est une initiative multilatérale à laquelle la Côte d'Ivoire a adhéré depuis 2015, qui vise principalement à promouvoir la transparence dans la gestion publique, la participation citoyenne, l'intégrité de l'action publique et des agents publics et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. L'Ogp vise à renforcer la qualité de la gouvernance ouverte dans un esprit de co-création avec toutes les parties prenantes que sont l'administration, les organisations de la société civile, les médias et le secteur privé.