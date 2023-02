Cote d'Ivoire: Femua 15 - La première dame apporte son soutien, A'salfo dévoile les innovations

" Sécurité alimentaire et agriculture durable ". C'est le thème de la 15e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (Femua) qui va se tenir du 25 mars au 30 avril 2023 à Abidjan et à Bouaké. Le lancement a eu lieu, le jeudi 16 février 2023, à la salle des fêtes du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire de Cocody.

A l'occasion, la première dame Dominique Ouattara, présidente de la cérémonie a apporté son soutien au groupe Magic System. " J'ai tenu à venir ce soir pour soutenir nos amis du groupe Magic System parce qu'ils font un travail exceptionnel avec le Femua sur le plan artistique et social. Je suis venu leur apporter tout mon soutien. Je sais que cette 15ème édition sera encore un succès et je leur envoie tout mon encouragement ", a encouragé la Première Dame.

Selon le commissaire général du Femua, Traoré Salif dit A'Salfo, lead vocal du groupe Magic System, deux innovations majeures marqueront cette édition. A savoir un village technologique destiné aux festivalier qui sera ouvert 24h /24h. Puis des pass touristique qui seront mis à disposition des visiteurs qui viendront de l'extérieur. Ces cartes à l'entendre leur permettront d'avoir des réductions dans les hôtels , les restaurants et autres. " Ce n'est pas seulement le pass Femua, il aura des pass pour la coupe du monde, un pass voyage. C'est une autre manière de digitaliser le tourisme ivoirien " a-t-il détaillé.

Le Togo à l'honneur en raison des 46 soldats...

Le pays invité à cette 15ème édition est le Togo. Un choix qui se justifie pour le commissaire en raison de l'aide que ce pays a apportée à la Côte d'Ivoire dans la libération des 46 soldats qui étaient détenus au Mali. Dans le cadre de la décentralisation de Femua, c'est la ville de Bouaké qui a été désignée.

Par ailleurs, A'Salfo a souligné que les autres activités habituelle du Femua tels que le Femua Kids, le carrefour jeunesse, le Femua food, le cross populaire et le grand concert se feront à l'Institut national de la jeunesse et des sport (Injs) de Marcory, à l'institut français et Bouaké. A l'entendre, ce sont plus de 100 artistes qui viendront s'exprimer sur les différentes scènes. Des artistes de renoms national et international au nombre tel que Didi B, Roseline Layo, Booba , Singuila. Concernant le volet social, le lead vocal de magic system a annoncé pour cette édition la construction de deux écoles primaires dont l'une sera à Bouaké.

Pour sa part Françoise Le Guennou-Remarck, Ministre de la Culture et de la Francophonie a relevé que l'industrie culturelle et créative est un instrument pour adresser la question de l'employabilité des jeunes. Pour elle le Femua 15 est un incubateur des jeunes dans les métiers de la culture. " Au côté de tous mes collègues les ministres devant lesquels la vision du chef de l'Etat a été exprimée en déclarant l'année 2023 année de la jeunesse, nous avons le devoir de mettre en œuvre cette feuille de route. Je ne doute pas que le Femua nous apportera des éléments pour que cette feuille de route soit mise en œuvre " a-t-elle déclaré.

La cérémonie a enregistré la présence de d'Amadou Coulibaly, ministre de la Communication et de l'économie numérique, de Touré Mamadou, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle, et du Service Civique et de bien d'autres personnalités.