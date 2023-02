Sénégal: Saint-Louis / élections de représentativité des syndicats d'enseignants - Le SNEEL vulgarise son Projet de construction de 3000 logements dans le Nord et alerte sur la présidentielle

Le Secrétaire Général du Syndicat National de l'Enseignement Elémentaire (SNEEL) appelle à des élections apaisées, libres et transparentes dans le pays pour ne pas affecter le système éducatif. Selon lui, des perturbations relatives à la présidentielle pourraient impacter négativement les enseignements et apprentissages.

Cheikh Alassane Sène s'est exprimé en marge de sa tournée dans le Nord en perspective des élections de représentativité des syndicats d'enseignants. Il en a profité pour vulgariser leur programme " Un enseignant, un toit " tout en déplorant les problèmes qu'endurent toujours les enseignants. Cette tournée effectuée dans la Zone Nord a été une occasion pour les responsables du Syndicat National de l'Enseignement Élémentaire (SNEEL) de vulgariser leur projet dénommé " un enseignant un toit " qui est un projet de construction de 3000 logements. Cela s'inscrit dans le cadre des élections de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation et de la formation qui se tiendront sur l'étendue du territoire national du 06 au 13 mars 2023. " Pour ces élections-ci, le vote sera électronique. Contrairement au vote passé, l'avantage ici est d'utiliser le mot de passe initial sur Mirador ", a fait savoir Cheikh Alassane Sène, Secrétaire Général du SNEEL. Il a rappelé que tous les enseignants fonctionnaires, décisionnaires et contractuels sont électeurs.

Le SNEEL, a-t-il ajouté, participera à ce scrutin pour le collège de l'élémentaire et du préscolaire. Pour rappel, l'objectif visé par tous les syndicats qui sont en lice, est d'obtenir le seuil de 10 %. Cela veut dire que tout syndicat qui aura atteint ce taux est considéré comme représentatif et participera pendant 5 ans, à toutes les instances de prise de décisions où les acteurs et partenaires de l'Ecole sont conviés : séances de négociations, commissions de mutation du personnel, entre autres. " En faisant une rétrospective des élections de représentativité syndicale de 2017, pour le collège de l'élémentaire et du préscolaire, 27 syndicats étaient en lice. Le SNEEL occupait déjà la 5ème place après le Sels, le Sels/A, l'UDEN et le Sels/O. A côté, le Snelas/FC venait en tête avec les syndicats des arabisants. Dans le collège du Moyen et du Secondaire, le Saems et le Cusems battaient le record quand le Siens, enfin, remportait la palme pour les Inspecteurs de l'éducation et de la formation ", a-t-il indiqué. Aujourd'hui, l'heure est au bilan.

Il s'agit en réalité de faire une évaluation d'un mandat et de se projeter dans l'avenir. " Nous sommes tous au regret de constater, qu'après la signature de plusieurs protocoles d'accord, les parties prenantes avaient mis sur pied un comité de suivi devant assurer l'évaluation à mi-parcours des accords. Mais, force est de constater que ce Comité n'a malheureusement jamais fonctionné. Ce qui a fait qu'en grande majorité, les accords signés n'ont pas été respectés ", a-t-il martelé tout en rappelant que ces accords étaient, entre autres, les lenteurs et lourdeurs administratives, la formation diplômante, la régularisation des enseignants décisionnaires ayant obtenu le diplôme professionnel avant l'âge de 35 ans, le reversement des MEPS dans le corps des PCEMG, le paiement des rappels, la surimposition sur les salaires, l'éradication des abris provisoires, la mise en position de stage de tous les chargés de cours exerçant dans les lycées et collèges, les crédits DMC qui sont en instance depuis 2012, la promotion de l'habitat social et la situation des effectifs pléthoriques dans les salles de classes ne contribuant pas à un enseignement de qualité ", a-t-il conclu tout en invitant les camarades enseignants à voter massivement pour le SNEEL.